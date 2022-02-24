Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan boğazların kapatılması için çağrı: "Resmi talebimizi ilettik" - Son Dakika
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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan boğazların kapatılması için çağrı: "Resmi talebimizi ilettik"

24.02.2022 10:43

- Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan boğazların kapatılması için çağrı: "Resmi talebimizi ilettik" Ukrayna'nın Ankara Büyükeçisi Vasyl Bodnar, "Hava sahasının ve Rus gemileri için Boğaziçi ve Çanakkale Boğazları'nın kapatılması için çağrıda bulunuyoruz.

- Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan boğazların kapatılması için çağrı: "Resmi talebimizi ilettik"

ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükeçisi Vasyl Bodnar, "Hava sahasının ve Rus gemileri için Boğaziçi ve Çanakkale Boğazları'nın kapatılması için çağrıda bulunuyoruz. İlgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik. Aynı zamanda Rus tarafına bir yaptırımın uygulanmasını istiyoruz" dedi.

Büyükelçi Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin başlamasının ardından basın mensuplarına son durumla ilgili açıklamalardabulundu.

Sabah itibarıyla Rusya'nın Ukrayna'nın askeri tesislerine havadan saldırdığını bildiren Bodnar, "Ukrayna'nın tümüne ve özellikle de batı bölgeleri dahil olmak üzere tüm topraklarına saldırı yapıldı. Söz konusu saldırı Kırım'dan Belarus ve Rusya'dan DOnbass'taki cephe hattı dahil olmak üzere farklı yönlerden gerçekleştiriliyor. Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edildi. Bubağlamda Rusya ile diplomatik ilişkilerinin feshi kararı da alındı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve bölgesel birliğimiz Rus işgalcilerle mücadele ediyor. Halktan belli kayıp haberleri gelmeye başladı. Özellikle sizlerle altyapı tesisler ve ilgili kayıp konusundaki bilgilerimizi de paylaşacağız" diye konuştu.

Şu anda önemli olanın Ukrayna'ya gösterilecek destek olduğunu vurgulayan Büyükelçi Bodnar, " Buradan tekrar Türk yönetimine ve Türk halkına seslenmek istiyorum. Ukrayna'ya yardım edin. Bu bağlamda hava sahasının ve Rus gemileri için Boğaziçi ve Çanakkale Boğazları'nın kapatılması için çağrıda bulunuyoruz. İlgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik. Aynı zamanda Rus tarafına bir yaptırımın uygulanmasını istiyoruz. Özellikle iş adamlarının hisselerine el konulmasını ve buradan para kazanılmasının önlenmesini talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Savunma silah desteği, mali destek ve insani desteğin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Bodnar, bölge tarihinde görülen bu olayın ilk defa nükleer silaha sahip bir devletin başka bir egemen devlete açık saldırısı olduğunu söyledi.

Yaşanan savaşın zararını barışçıl halk, kadınlar ve çocukların göreceğini de ekleyen Büyüeklçi Bodnar, "Tüm dünyayı koalisyon kurmaya ve özellikle bu bölgede savaşın genişletilmesini önlemeye çağırıyoruz. Şu an tüm maskeler indirildi ve biz şu anda savaş halindeyiz. Tüm dünyayı uyanmaya çağırıyoruz. Bugün Ukrayna sizin güvenliğinizi koruyor ve umuyoruz ki Türk halkı Ukrayna'nın bu haklı davasında Ukrayna'yı destekleyecektir" şeklnde konuştu.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan boğazların kapatılması için çağrı: Resmi talebimizi ilettik
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan boğazların kapatılması için çağrı: Resmi talebimizi ilettik
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan boğazların kapatılması için çağrı: Resmi talebimizi ilettik

YORUMLAR
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Ukrayna, Ankara, Türk, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan boğazların kapatılması için çağrı: 'Resmi talebimizi ilettik' - Son Dakika


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