Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Rusya, utanmaz bir şekilde Ukrayna'ya ait olan buğdayları çalıyor" - Son Dakika
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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Rusya, utanmaz bir şekilde Ukrayna'ya ait olan buğdayları çalıyor"

03.06.2022 14:56

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Rusya, utanmaz bir şekilde Ukrayna'ya ait olan buğdayları çalıyor" "Biz barıştan yanayız, biz müzakere masasına dönmeye hazırız" "Türkiye'nin siyasi desteği ve dayanışması için minnettarız" Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Rusya, utanmaz bir...

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: " Rusya, utanmaz bir şekilde Ukrayna'ya ait olan buğdayları çalıyor"

"Biz barıştan yanayız, biz müzakere masasına dönmeye hazırız"

" Türkiye'nin siyasi desteği ve dayanışması için minnettarız"

ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Rusya, utanmaz bir şekilde Ukrayna'ya ait olan buğdayları çalıyor ve bunları işgal edilmiş olan Kırım'dan çıkarmaya çalışıyor" dedi.

Büyükelçi Bodnar, Rusya - Ukrayna Savaşı'nın 100'üncü günü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi.

12 milyon Ukrayna vatandaşının Ukrayna'yı terk ettiğini belirten Bodnar, "En büyük problem Rusya Federasyonu'nun topraklarımızda işlediği suçlardır. Bu savaşta 100 gün içerisinde Rusya, topraklarımızda Ukrayna Başsavcılığı tarafından kaydedilmiş sadece 21 bin suç işledi. Rus işgalciler sadece insanlarımızı öldürmüyor aynı zamanda kadınlarımıza tecavüz ediyor malı mülkü çalıyor. Bu çok korkunç bir tablo. 700'den fazla çocuk bu savaştan dolayı zarar gördü. 240 çocuğumuz hayatını kaybetti. Yaklaşık olarak 220 bin kişi evlerinden oldu ve işgalci on binlerce evi yok etti. Bu 100 gün içerisinde 501 hastane, 191 eğitim kurumu, 153 mimari anıt ve 18 bin altyapı tesisi yok edildi ve bu rakamlar gerçekten korkunç" diye konuştu.

Savaştan dolayı yaklaşık 12 milyon Ukrayna vatandaşının yaşadıkları yerleri değiştirmek zorunda kaldığını söyleyen Bodnar, yaklaşık 150 bin Ukrayna vatandaşının da Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Rusya'nın savaşı sonlandırmak yerine devam ettirmek istediğini bildiren Bodnar, "Donetsk bölgesinde sıcak çatışmalar devam ediyor. Aynı zamanda Kherson ve Zaporijja bölgelerinde de sıcak çatışmalar devam etmekte. Bu bölgelerde her gün yaklaşık olarak 100 askerimiz hayatını kaybediyor. Aynı şekilde Karadeniz kara sularından Rusya füzelerle saldırmaya devam ediyor. Hava saldırıları da devam etmekte. 100 gün içerisinde ülkemize karşı Rusya tarafından toplam 2 bin 227 füze fırlatıldı. 3 binden fazla hava saldırısı düzenlendi. Ukrayna'nın kuzeyinde de durum zor olmaya devam ediyor. Rusya saldırmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"Müzakere masasına dönmeye hazırız"

Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'nın mücadele etmekten başka çaresinin olmadığını dile getiren Bodnar, şöyle devam etti:

"Sonsuza kadar savaşmak istemiyoruz. Biz barıştan yanayız, biz müzakere masasına dönmeye hazırız. Biz barışçıl bir milletiz ve Türkiye'nin 'Yurtta sulh cihanda sulh' yaklaşımını bu bağlamda paylaşıyoruz. Ukrayna kendi toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması için mücadele ediyor ve ülkesine saldırana karşı savaşıyor. Ukrayna'da hiçbir Batı Rusya'yla savaşmıyor. Tam tersi Ukrayna, Batı'yı aslında Rus saldırganlığından koruyor. Rusya'nın tehdidini anlayan ülkeler de şu an Ukrayna'ya yardım ediyor. Bizim temel talebimiz Rus ordusunun Ukrayna topraklarından geri çekilmesi. Tüm siyasi konular müzakere masası etrafında çözülebilir. Aslında İstanbul'daki müzakere toplantısı sırasında sunduğumuz tekliflerimiz barışa yol açıyordu. Buna cevaben Rusya cinayetlerle, yeni taleplerle ve diğer eylemlerle karşımıza geldi. Biz müzakere sürecine hazırız. Fakat ültimatomlar bazlı değil Ukrayna'nın daha önce iletmiş olduğu teklifler bazında."

"Türkiye'nin siyasi desteği ve dayanışması için minnettarız"

Bodnar, 100 gün içerisinde Türkiye'den Ukrayna'ya 200'den fazla insani yardım tırı gönderdiğini de belirterek, "Türkiye'den aldığımız yardımlar için Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Binlerce vatandaşımız burada sığınak buldu. Şu an itibarıyla Türkiye'de yaklaşık olarak 50 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor. Bin 500 yetim çocuğumuz Türkiye'nin güney bölgesinde bulunuyor. Türkiye'nin siyasi desteği ve dayanışması için minnettarız. Müzakere sürecinde Türkiye'nin üstlenmiş olduğu rolü ve konum itibarıyla Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Rusya, utanmaz bir şekilde Ukrayna'ya ait olan buğdayları çalıyor"

Karadeniz'de deniz taşımacılığını tehdit altına alan durumun Ukrayna mayınları ile Ukrayna askerleri olmadığının altını çizen Bodnar, "Gıda güvenliğinin sıkıntısı işgal edilen bölgelerden bizim buğdayımızın, tahıllarımızın çalınması ve çıkartılmasıdır. Rusya, utanmaz bir şekilde Ukrayna'ya ait olan buğdayları çalıyor ve bunları işgal edilmiş olan Kırım'dan çıkarmaya çalışıyor. Biz şimdiden Türkiye'nin bu konuda bize yardımcı olması için başvurumuzu yaptık. Türk tarafının tavsiyesi üzerine söz konusu tahılın çıkarılması ve satın alınması noktasında katkıda bulunan kişilerle ilgili dava açıyoruz. Bu suç ortaklığını yapan tüm şirketlerin, şahısların ve gemilerin isim listesi bizde mevcut" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Rusya, utanmaz bir şekilde Ukrayna'ya ait olan buğdayları çalıyor
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Rusya, utanmaz bir şekilde Ukrayna'ya ait olan buğdayları çalıyor
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Rusya, utanmaz bir şekilde Ukrayna'ya ait olan buğdayları çalıyor
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Rusya, utanmaz bir şekilde Ukrayna'ya ait olan buğdayları çalıyor

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: 'Rusya, utanmaz bir şekilde Ukrayna'ya ait olan buğdayları çalıyor' - Son Dakika

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