Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda Rusya'ya bağlanmaya destek verildi

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki 4 bölgede Rusya'ya katılım için düzenlediği referandumlarda Luhansk, Herson ve Zaporijya'da oy sayım işlemi sona erdi. Yaklaşık 4 milyon kişinin oy kullandığı referandumlarda Donetsk'te yüzde 86,89, Luhansk'ta yüzde 83,61, Zaporijya'da yüzde 90 ve Herson'da yüzde 76,86 katılım sağlandı. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya sığınan bölge sakinleri için de Rusya'nın birçok kentinde 200'den fazla sandık kuruldu. Akşam saatlerinde tamamlanan oy verme işleminin ardından tüm bölgelerde oy sayımına geçilirken, oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Luhansk bölgesinde halkın yüzde 98,42'si, Herson'da halkın yüzde 87,05'i ve Zaporijya'da halkın yüzde 93,11'i Rusya'ya katılmaya "evet" dedi.

DONETSK'TE OY SAYIM İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Donbass Bölgesi'ndeki 3 bölgede kesin olmayan sonuçlara göre Rusya'ya katılım yönünde karar çıkarken, Donetsk Bölgesi'nde ise oy sayımının yüzde 56,85'ine tamamlandı. Donetsk'te ise sayılan oylarda şu ana kadar halkın yüzde 94,75'inin Rusya'ya katılıma "evet" dediği aktarıldı. Donetsk'te de, diğer 3 bölge ile aynı sonucun çıkması bekleniyor.

"RUSYA'YA, EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev seçim sonuçlarının belirginleşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Referandum sona erdi. Sonuçlar belli. Rusya'ya, evinize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Luhansk lideri Leonid Paseçnik, seçim komisyonunun seçimlerin tamamlandığına dair açıklamasının ardından yaptığı konuşmada ise, "Luhansk'ın Rusya'ya geri döneceği artık açık" dedi.

BİRÇOK ÜLKE VE ULUSLARARASI ÖRGÜT SONUÇLARI TANIMAYACAK

Birleşmiş Milletler (BM), yapılan referandumlar sonrası bölgeye gözlemci göndermeyeceklerini duyururken, AB, NATO, ABD, Fransa, İsrail ve Arnavutluk gibi birçok ülke sözde referandumların sonuçlarını tanımayacaklarını bildirdi.