Ukrayna'dan 3 Çinli Firmaya Yaptırım - Son Dakika
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Politika

Ukrayna'dan 3 Çinli Firmaya Yaptırım

Ukrayna, Çinli firmaların Rusya'ya silah tedarik ettiği iddialarına dayanarak yaptırım uyguladı.

18.04.2025 17:03
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Ukrayna, 3 Çinli şirkete yaptırım uyguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise Çin'in Rusya'ya silah tedarik ettiği iddiasını reddetti.

Ukrayna, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Çin'in Rusya'ya silah tedarik ettiği iddialarını gündeme getirmesinin ardından 3 Çinli şirkete yaptırım uyguladı. Yaptırım uygulanan kuruluşların paylaşıldığı güncel listede, Rus şirketlerin yanı sıra Pekin Havacılık ve Uzay Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Makine Co. LTD ve Zhongfu Shenying Karbon Fiber Xining Co. LTD adlı Çin'de kayıtlı 3 şirket yer aldı. Çinli şirketlerin Ukrayna'da iş yapmasını yasaklayan ve Ukrayna'daki varlıklarını donduran yaptırım listesine alınma gerekçesi ise açıklanmadı.

"Rusya'ya silah tedarik ettiğimiz yönündeki iddia asılsız"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian ise düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Çin'in Rusya'ya silah ve barut tedarik ettiğini, ayrıca Çin'in Rus topraklarında silah ürettiğine dair istihbarata sahip oldukları yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Sözcü Lin, "Çin'in Ukrayna konusundaki tutumu tutarlı ve net olmaya devam ediyor. Ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerinin ilerletilmesi için aktif olarak çalıştık. Çatışmanın hiçbir tarafına ölümcül silah vermedik ve çift kullanımlı malzemelerin ihracatını sıkı bir şekilde kontrol ettik. Ukrayna bunu çok iyi biliyor ve Rusya'nın ithal ettiği askeri parçaların çoğunun ABD ve diğer Batılı ülkelerden geldiğini kamuoyuna açıklamıştı. Çin, asılsız suçlamalara ve siyasi manipülasyonlara kesinlikle karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın iddiası

Zelenskiy dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, hükümetinin Çin firmalarının Rusya'ya silah ve barut tedarik ettiğine dair kanıtlara sahip olduğunu ve Çinli kuruluşların bazı silahları Rus topraklarında ürettiğini ifade etmişti.

Çin, Ukrayna'daki savaş sırasında Rusya ile yakın ekonomik bağlarını korumasına rağmen "tarafsızlık" imajı çizmeye çalışırken, savaşa herhangi bir şekilde dahil olduğu iddialarını reddediyor. - KİEV

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ukrayna'dan 3 Çinli Firmaya Yaptırım - Son Dakika

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