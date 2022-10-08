Ukrayna'dan dikkat çeken "Kırım" paylaşımları: "Şafak söküyor, köprü güzelce yanıyor" - Son Dakika
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Ukrayna'dan dikkat çeken "Kırım" paylaşımları: "Şafak söküyor, köprü güzelce yanıyor"

08.10.2022 17:53
Ukrayna'dan dikkat çeken "Kırım" paylaşımları: "Şafak söküyor, köprü güzelce yanıyor"

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Telegram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın fotoğrafına yer verilerek, "Şafak söküyor, köprü güzelce yanıyor" notu düşüldü.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Telegram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın fotoğrafına yer verilerek, "Şafak söküyor, köprü güzelce yanıyor" notu düşüldü.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan ve Kerç Boğazı'nda yer alan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Kırım Köprüsü'nün karayolu bölümünden geçen bir kamyonun infilak etmesi sonucu meydana geldiği, daha sonra köprünün demiryolu kısmındaki 7 yakıt tankın alev aldığı duyurulurken, olayın saldırı olup olmadığı araştırılıyor.

"Şafak söküyor, köprü güzelce yanıyor"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'ın patlamaya dair "Bu başlangıç" ifadesini kullanmasının ardından Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da Instagram üzerinden paylaştığı görselle Moskova'ya mesaj gönderdi. Klitschko'nun paylaştığı görselde, "Kırım Köprüsü hala yorgun" notu yer aldı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ise patlama olayını üstlenmezken, Telegram üzerinden Kırım Köprüsü'nde meydana gelen hasarın fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, "Şafak söküyor, köprü güzelce yanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksey Danilov ise dün 70. yaş gününü kutlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj göndererek sol tarafta Kırım Köprüsü'nün yandığı ana dair, sağ tarafta ise Marilyn Monroe'nun, "Doğum günün kutlu olsun Sayın Başkan" şarkısını söylediği anlara dair bir video paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den ise patlamaya dair henüz bir açıklama gelmedi. - KİEV

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ukrayna'dan dikkat çeken 'Kırım' paylaşımları: 'Şafak söküyor, köprü güzelce yanıyor' - Son Dakika

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