Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: " Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde her zaman çok ilkelidir. Bu savaşın kalıcı barış ile sonuçlanması için hiçbir hata yapmamalıyız"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelensky ile ortak basın açıklamalarında bulundu.
Son Dakika › Politika › Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: 'Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde her zaman çok ilkelidir. - Son Dakika
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