Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde her zaman çok ilkelidir. - Son Dakika
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Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde her zaman çok ilkelidir.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde her zaman çok ilkelidir.

18.02.2025 18:56
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: " Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde her zaman çok ilkelidir. Bu savaşın kalıcı barış ile sonuçlanması için hiçbir hata yapmamalıyız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelensky ile ortak basın açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ukrayna, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: 'Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde her zaman çok ilkelidir. - Son Dakika

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