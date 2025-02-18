Politika

İsrail\'den ateşkes ihlali! Lübnan\'a hem havadan hem karadan saldırdı

Trump resmen tüm Ukrayna\'nın sahibi olmak istiyor

Herkes Osimhen\'in bu hareketini tartışıyor

Hiç düşünmeden aldığı plaka sayesinde milyoner oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: " Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde her zaman çok ilkelidir. Bu savaşın kalıcı barış ile sonuçlanması için hiçbir hata yapmamalıyız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelensky ile ortak basın açıklamalarında bulundu.