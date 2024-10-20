Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Politika

Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'yla 21 Ekim'de bir araya gelecek.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Ukrayna'yla çok boyutlu ilişkilerin seyrinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi, Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini yinelemesi, savaşın yayılmasının giderek artma tehlikesinin ele alınması bekleniyor. Ayrıca Fidan'ın, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin, savaşa uluslararası hukuk temelinde, adil ve kalıcı bir çözüm sağlanmasına yönelik girişimlere destek vermeye hazır olduğunu vurgulaması ve diplomatik çözümün, müzakere süreçlerine tüm tarafların katılımıyla gerçekleşebileceğinin altını çizmesi öngörülüyor.

Ukrayna ile ilişkilerde önemli ilerleme

Bakan Fidan, Ukrayna'ya son ziyaretini 25 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. Ukrayna'dan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyinde son ziyaret ise 3 Aralık 2020 tarihinde dönemin Bakanı Dmitro Kuleba tarafından yapılmıştı. Fidan, önceki dönemde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak görevde bulunmuş olan Bakan Sibiha'yla en son, 9 Ekim tarihinde Dubrovnik'te düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi marjında bir araya gelmişti. Türkiye-Ukrayna ilişkileri 2011 yılında Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilmiştir. Bu süreçte, ekonomi, enerji ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere, ikili iş birliğinde önemli ilerleme sağlanmıştır. Savaşın başlamasının ardından barış girişimleri ve bölgesel güvenlik başlıkları da ikili ilişkilerde ön plana çıkmaya başlamıştır.

Bakan Sibiha'nın ziyareti, Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğinde yakalanan ivmenin artırılmasına imkan tanıyacak. Söz konusu ziyaret sırasında, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında diplomat değişimi alanında bir Mutabakat Zaptı ile 2025-2026 dönemine ilişkin bir İstişare Eylem Planı imzalanması öngörülüyor.

Savaşa rağmen ikili ticaret hacmi artıyor

Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmi 2023 yıl sonunda 7,3 milyar dolar olarak kaydedildi. İkili ticaret hacmi devam eden savaşa rağmen artmaya devam ediyor. Ayrıca, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın önümüzdeki dönemde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin savaş sürecindeki tutumu

Türkiye, hem insani hem de ekonomik boyutlarıyla savaşın etkilerini hafifletmeye yönelik girişimlerini sürdürüyor. Türkiye, 2022 Mart ayında Ukrayna ve Rusya Federasyonu taraflarını ilk defa bir araya getiren toplantılara ev sahipliği yapmıştı. Türkiye ayrıca, BM ile birlikte Karadeniz Tahıl Koridoru girişimi kapsamında yaklaşık 33 milyon ton Ukrayna tahılının ihracatına imkan sağlamıştı. Türkiye aracılığıyla taraflar arasında esir takası gerçekleştirilmişti. Türkiye bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisi için aktif diplomatik rol üstlenmeye devam ediyor. - ANKARA