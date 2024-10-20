Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, 21 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

20.10.2024 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'yla 21 Ekim'de bir araya gelecek.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Ukrayna'yla çok boyutlu ilişkilerin seyrinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi, Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini yinelemesi, savaşın yayılmasının giderek artma tehlikesinin ele alınması bekleniyor. Ayrıca Fidan'ın, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin, savaşa uluslararası hukuk temelinde, adil ve kalıcı bir çözüm sağlanmasına yönelik girişimlere destek vermeye hazır olduğunu vurgulaması ve diplomatik çözümün, müzakere süreçlerine tüm tarafların katılımıyla gerçekleşebileceğinin altını çizmesi öngörülüyor.

Ukrayna ile ilişkilerde önemli ilerleme

Bakan Fidan, Ukrayna'ya son ziyaretini 25 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. Ukrayna'dan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyinde son ziyaret ise 3 Aralık 2020 tarihinde dönemin Bakanı Dmitro Kuleba tarafından yapılmıştı. Fidan, önceki dönemde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak görevde bulunmuş olan Bakan Sibiha'yla en son, 9 Ekim tarihinde Dubrovnik'te düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi marjında bir araya gelmişti. Türkiye-Ukrayna ilişkileri 2011 yılında Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilmiştir. Bu süreçte, ekonomi, enerji ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere, ikili iş birliğinde önemli ilerleme sağlanmıştır. Savaşın başlamasının ardından barış girişimleri ve bölgesel güvenlik başlıkları da ikili ilişkilerde ön plana çıkmaya başlamıştır.

Bakan Sibiha'nın ziyareti, Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğinde yakalanan ivmenin artırılmasına imkan tanıyacak. Söz konusu ziyaret sırasında, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında diplomat değişimi alanında bir Mutabakat Zaptı ile 2025-2026 dönemine ilişkin bir İstişare Eylem Planı imzalanması öngörülüyor.

Savaşa rağmen ikili ticaret hacmi artıyor

Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmi 2023 yıl sonunda 7,3 milyar dolar olarak kaydedildi. İkili ticaret hacmi devam eden savaşa rağmen artmaya devam ediyor. Ayrıca, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın önümüzdeki dönemde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin savaş sürecindeki tutumu

Türkiye, hem insani hem de ekonomik boyutlarıyla savaşın etkilerini hafifletmeye yönelik girişimlerini sürdürüyor. Türkiye, 2022 Mart ayında Ukrayna ve Rusya Federasyonu taraflarını ilk defa bir araya getiren toplantılara ev sahipliği yapmıştı. Türkiye ayrıca, BM ile birlikte Karadeniz Tahıl Koridoru girişimi kapsamında yaklaşık 33 milyon ton Ukrayna tahılının ihracatına imkan sağlamıştı. Türkiye aracılığıyla taraflar arasında esir takası gerçekleştirilmişti. Türkiye bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisi için aktif diplomatik rol üstlenmeye devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ukrayna, Ekonomi, ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 04:20:05. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.