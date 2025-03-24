Ukrayna Heyeti Suudi Arabistan'da Kalıyor - Son Dakika
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Politika

Ukrayna Heyeti Suudi Arabistan'da Kalıyor

Ukrayna heyeti, ABD-Rusya görüşmelerinin ardından Suudi Arabistan'da istişarelere devam ediyor.

24.03.2025 15:42
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Danışmanı Sergey Leshchenko, "Ukrayna heyeti, ABD- Rusya heyetlerinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından istişarelerini sürdürmek üzere Suudi Arabistan'da kalıyorlar, henüz dönmediler. Yani, ABD-Ukrayna görüşmeleri belirli bir süre daha devam edecek" ifadelerini kullandı.

ABD ve Ukrayna heyetleri, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün bir araya gelmişti. ABD heyeti bugün ise Rus heyetle Riyad'da bir araya geliyor. TSİ 10.00'da başlayan ve yaklaşık 3 saat sonra kısa bir ara verilen ABD-Rusya görüşmeleri yeniden başlarken Ukrayna heyetinin ise hala Riyad'da olduğu öğrenildi. Ukrayna'da parlamento kanalına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Danışmanı Sergey Leshchenko, ABD-Ukrayna görüşmelerinin belirli bir süre daha devam edeceğini söyledi. Leshchenko, "Ukrayna heyeti, ABD-Rusya heyetlerinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından istişarelerini sürdürmek üzere Suudi Arabistan'da kalıyorlar, henüz dönmediler. Yani, ABD-Ukrayna görüşmeleri belirli bir süre daha devam edecek" ifadelerini kullandı.

ABD ve Ukrayna heyetleri, dün bir araya gelmiş, görüşme yaklaşık 6 saat sürmüştü. Savunma Bakanı Umerov liderliğindeki Ukrayna heyetinde Devlet Başkanlığı Başkan Yardımcısı Pavlo Palisa, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Enerji Bakanı Andrii Sybiha yer almıştı.

ABD ve Ukrayna heyetleri en son 11 Mart'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmiş, görüşme 9 saat sürmüştü. - KİEV

Kaynak: İHA

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