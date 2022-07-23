Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır" - Son Dakika
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır"

23.07.2022 14:07
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için İstanbul'da imzalanan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bodnar, "Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır. Rusya'nın BM ve Türkiye'ye verdiği taahhütlerin sorgulanması için 24 saat bile geçmedi. Rusya devletten çok terör devletidir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Ankara, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: 'Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır" - Son Dakika
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