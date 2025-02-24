Ukrayna'nın Savaş Yıldönümü Anması - Son Dakika
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Politika

Ukrayna'nın Savaş Yıldönümü Anması

Ukrayna\'nın Savaş Yıldönümü Anması

Ukrayna, savaşın üçüncü yılı için Ankara'da anma programı düzenledi, barış çağrıları yapıldı.

24.02.2025 14:35
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üçüncü yılına özel anma programı düzenledi. Programda diplomatik temsilciler tarafından barış çağrısı yapıldı.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliğince, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üçüncü yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Büyükelçilikte gerçekleştirilen programa Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Oleksiy Çernişev'in yanı sıra Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunun bulunulması ve Ukrayna bayrağının göndere çekilmesi ile başlayan program, Ukrayna milli marşının okunmasıyla devam etti.

Temsilcilerden barış çağrısı

Maslahatgüzar Çernişev, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonucunda hayatını kaybeden Ukraynalıları anarak, bu savaşı kendilerinin başlatmadığını ve savaşın bitmesini en çok Ukraynalıların istediğini kaydetti. Ayrıca Çernişev, Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin önemli olduğunu belirterek, barış talep ettiklerinin altını çizdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ise Rusya'nın bu savaşta uluslararası güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından, Hristiyan ve Müslüman din adamları savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması için dua ettiler. - ANKARA

Kaynak: İHA

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