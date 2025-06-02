Ukrayna-Rusya Genç Esir Taksimi Anlaştı - Son Dakika
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Politika

Ukrayna-Rusya Genç Esir Taksimi Anlaştı

02.06.2025 18:07
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Ukrayna ve Rusya, 25 yaş altındaki genç esirlerin takası konusunda mutabakata vardı.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov, Rus heyeti ile 25 yaş altı genç esirlerin takası konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov, İstanbul'da Rus heyeti ile yapılan görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna'nın üç ana gündem maddesi olduğunu söyleyen Ümerov, "Ateşkesle ilgili kapsamlı ve koşulsuz bir biçimde ölümlere dur demek istiyoruz. Önerimiz en az 30 gün boyunca hava, deniz ve karada koşulsuz bir ateşkes. Bu pozisyon son 3 aydır değişmedi. Biz bunu temel olarak görüyoruz. Birkaç gün önce Rus tarafı ile ilgili belgelerimizi paylaştık ama onlardan henüz bir geri dönüş almadık. Bugün Rus heyeti bize bir belge sundu. Belgeleri 1 hafta boyunca inceleyeceğiz ve sonraki adımları kontrol edeceğiz. İkinci konu; biz burada tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve kaçırılan çocukların geri iade edilmesini talep ediyoruz. Savaş esirlerinin serbest bırakılması ile ilgili belli kategorilere odaklanmaya hazırız. Ciddi yaralanmış olan savaş esirlerini değerlendiriyoruz. İkinci kategori 18-25 arası genç askerler. Çocuklarla ilgili birkaç yüz Ukraynalı çocuğun Rusya'ya listesini sunuyoruz. Rusya Federasyonu barış sürecini gerçekten istiyorsa en azından bu çocukların yarısının iade edilmesi olumlu görülecektir" ifadelerini kullandı.

Liderler toplantısının gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Ümerov, "Biz bütün kilit noktaların sadece liderler seviyesinde çözülebileceğine inanıyoruz. Liderlerin toplantısı diğer liderlerin katılımı ile de gerçekleşebilir. ABD Başkanı gibi. Biz bu çerçevede heyetler arasında ilave çalışmaların liderler toplantısına hazırlık mahiyetinde olacak olursa anlamlı olacağını düşünüyoruz. Bu ayın sonuna kadar 20-30 Haziran tarihleri arasında bir toplantı yapmayı önerdik Rus tarafına. Rusya savaşa son verme konusunda ciddiyse bu noktalar üzerinde ilerlemeli. Eğer olmazsa bunu uluslararası müeyyideler takip etmeli" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ise, Rusya'nın koşulsuz ateşkesi reddettiğini belirterek, "ABD başkanının bir süre önce önerdiği koşulsuz ateşkes henüz kabul edilmedi. Yine de uzmanların bu çerçevede fikirler üzerinde konuşmaları gerektiği ve belgelerin paylaşıldığı ifade edildi. Rusya heyeti bir önceki toplantıda ABD heyetinin mevcudiyetinin olasılığını reddetmişti. Bu çok üzücü bir durum. Çünkü ABD'nin önemli bir rolü var. Önemli bir güvenlik sağlayıcısı. Bir anlaşmaya ulaşmak için bizim gerçekten yetkin olan ve ateşkesi ve barış anlaşmasını gözlemleyecek bir tarafa ihtiyacımız var. ABD'nin bu yetkinliğinin olduğunu düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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