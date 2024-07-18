Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 AR-GE Proje Fikir Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 AR-GE Proje Fikir Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 AR-GE Proje Fikir Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlerin yaratıcı projelerinin ödüllendirildiği törende yaptığı konuşmada, gençlerin yenilikçi bakış açısı ile geleceğe ışık tutmanın önemine vurgu yaptı. Yarışmaya 29 üniversiteden 116 öğrencinin katıldığını belirten Uraloğlu, yerli ve milli üretimin desteklendiği projelerin değerlendirildiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri olan yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın yolculuğunun devam ettiğini ve yıl sonunda hizmete başlayacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün önemine dikkat çekerek, ülkelerin daha çok girişimci çeken ve yenilikçi fikirleri destekleyen ülkelerin kazanacağını belirtti. Ayrıca, 5G ile ilgili takvimin bu yıl açıklanacağını ve 2026'da hayata geçirileceğini söyledi.

18.07.2024 16:08
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlerin yaratıcı projelerinin ödüllendirildiği törende yaptığı konuşmada, "Daha güçlü bir ülke olabilmemiz için gençlerin yenilikçi bakış açısı ile geleceğe ışık tutmamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, TCDD Kule Restoran'da düzenlenen 'Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 AR-GE Proje Fikir Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Uraloğlu, her alanda yerli, milli ve özgün üretime büyük önem verdiklerini, yerli ve milli ürün tedarikinde tüm paydaşları bir araya getiren projelerle çalışmaları yönlendirdiklerini söyledi. Uraloğlu, yarışmanın söz konusu çalışmaların en güzel örneklerinden olduğunu belirterek, "Daha güçlü bir ülke olabilmemiz için gençlerin yenilikçi bakış açısı ile geleceğe ışık tutmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda bakanlığımızın görev alanlarıyla ilgili sektörlere yönelik yenilikçi fikirler ve yaratıcı projeler kazandırmak için bir yarışma düzenleyerek sizler gibi genç beyinlerimizi harekete geçirmeyi hedefledik. Gençlerimizden gelen görüş ve fikirlerin bakanlık tarafından ciddiyetle değerlendirilip başarılı fikirlerin ödüllendirildiği bir ekosistemin var olduğunu göstermeyi de amaçladık" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, yarışmaya 29 üniversiteden 116 öğrencinin geliştirdiği 52 projeyle başvuru yapıldığını, kara yolu, denizcilik, demir yolu ve havacılık sektörlerinde ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulan projelerden her sektör için 1, 2, ve 3'üncü olan projelerin dikkate alındığını belirtti.

'TÜRKSAT 6A YOLCULUĞUNA DEVAM EDİYOR'

Uraloğlu, Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden birisinin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A olduğunu ifade ederek, "Şu anda uydumuz 35 bin 786 kilometre uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varmak için kimyasal itki sistemiyle ateşlenerek kalıcı yörüngesine doğru ilerliyor. Türksat 6A, sorunsuz bir şekilde, uzaydaki yolculuğuna devam ediyor ve bizler de sabırsızlıkla yıl sonuna kadar hizmete başlayacağı anı bekliyoruz" dedi.

Uraloğlu, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün hızlı bir şekilde büyüdüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu sektörün 2026'da 5,6 trilyon dolar küresel büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Bu miktardan pay alabilmek için daha çok girişimci çeken, yenilikçi fikirleri elinde tutan ülkeler yarının kazananı olacak. Avrupa girişimcilik ekosistemi istatistiklerine baktığımızda, ilk sırada 24,3 milyar dolar ile İngiltere geliyor. Ülkemiz ise 1,6 milyar dolar ile Avrupa ülkeleri arasında 10'uncu sırada. Batı dünyasına olan yakınlığımız ve genç nüfusumuzla, ülkemizin bölgede en büyük üretim ve yatırım merkezi olmasının hiç zor olmadığına inanıyorum. Ancak günümüzde nesnelerin interneti, kuantum bilgisayarlar, bulut bilişim, makineler arası iletişim, blok zincir uygulamaları ve yapay zeka teknolojileri konuşulurken, bizim de bunları artık çok daha profesyonel platformlarda ele almamız gerekiyor. Son bir yılda 32 Ar-Ge projesi başlattık. Bunlar arasında, 5'inci Nesil Mobil Haberleşme Çağrısı, Ulaştırma Teknolojileri Çağrısı, K-AUS Merkezi Yönetim Platformu (C-its) projesi gibi sektöre yön veren projeler bulunuyor. Ayrıca başlatmayı planladığımız Ar- Ge faaliyetleri içerisinde, ulaşımda erişilebilirlik için 100 milyon lira bütçeli Ar- Ge proje çağrısına çıkmayı, kara yolları, denizcilik ve raylı sistemler alanlarında kurumlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda Ar- Ge projelerini hayata geçirmeyi ve 6G mobil haberleşme sistemlerine yönelik araştırma projelerini geliştirmeyi planlıyoruz."

Uraloğu, 5G ile ilgili takvimi bu yıl açıklayacaklarını ve 2025'te ihalesini yaparak 2026'da hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından kara yolu, demir yolu, havacılık ve denizcilik kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 AR-GE Proje Fikir Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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