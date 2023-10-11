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Ulaştırma Bakanı: İsrail'e havayolu seferleri durduruldu - Son Dakika

Ulaştırma Bakanı: İsrail'e havayolu seferleri durduruldu

Son Güncelleme: 11.10.2023 12:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'e havayolu seferlerinin durdurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, havayolu ile ilgili tüm uçuşların durdurulduğunu ve limanlara 3. seviye güvenlik önlemleri alınarak yanaşılmasının söz konusu olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail ve Filistin'deki sivil Türk vatandaşlarının tahliyesi için denizden ve havadan her türlü operasyonun yapılabilmesi için hazırlıkların olduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. İsrail'e havayolu seferlerinin durdurulmasına ilişkin, "Şu anda havayolu ile ilgili tüm uçuşları net olarak durdurduk. O bölgedeki limanlarla ilgili 3. seviye güvenlik önemli alarak ancak yanaşılması söz konusu. Biz bu konuyu takip ediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde İsrail'e havayolu seferlerinin durdurulması ve İsrail ve Filistin'deki sivil Türk vatandaşlarının kurtarılması hakkındaki soruları yanıtladı. İsrail'in hava sahasının kapatıldığını ve tüm uçuşların durdurulduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Şu anda havayolu ile ilgili tüm uçuşları net olarak durdurduk. O bölgedeki limanlarla ilgili 3. seviye güvenlik önemli alarak ancak yanaşılması söz konusu. Biz bu konuyu takip ediyoruz. Güvenlik derecesini azaltıp artırmak veya tamamen kaldırma noktasında şu an şartları takip ediyoruz. Şartlar netleştiği zaman biz de yeni bir karar almamız gerektiğinde o kararı alacağız" diye konuştu.

"Denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var"

Bakan Uraloğlu, İsrail ve Filistin'de bulunan sivil Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin de şunları söyledi:

"Şu anda oradaki konuyu birinci derecede Dışişleri Bakanlığı takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı ile koordineliyiz. Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı: İsrail'e havayolu seferleri durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı: İsrail'e havayolu seferleri durduruldu - Son Dakika
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