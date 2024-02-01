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Ulaştırma Bakanı Gayrettepe-Kağıthane metro hattını kullanarak İstanbul Havalimanı'na gitti - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma Bakanı Gayrettepe-Kağıthane metro hattını kullanarak İstanbul Havalimanı'na gitti

Ulaştırma Bakanı Gayrettepe-Kağıthane metro hattını kullanarak İstanbul Havalimanı\'na gitti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'ya dönmek için İstanbul Havalimanı'na giderken Gayrettepe-Kağıthane metro hattını tercih etti. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının açılmasıyla birlikte ulaşım süresi kısalırken, yolcu sayısı yüzde 13 arttı.

01.02.2024 12:23
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara uçağına binmek için 29 Ocak'ta hizmete açılan Gayrettepe- Kağıthane metro hattını kullanarak İstanbul Havalimanı'na geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, açılışı 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-Kağıthane metrosunun havalimanı yolcuları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer aldı. Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki programlarının ardından Ankara'ya dönmek için İstanbul Havalimanı'na giderken yeni metro hattını kullanmayı tercih etti.

HATTAKİ YOLCU SAYISI YÜZDE 13 ARTTI

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro hattının açılmasıyla birlikte Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı ulaşım süresinin 30 dakikaya inmesi İstanbulluları da memnun etti. Bakan Uraloğlu ile birlikte metroda seyahat eden yolcular, trafik yoğunluğu nedeniyle uçağa yetişme telaşını ortadan kaldıran Gayrettepe-Kağıthane metro hattının açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Gayrettepe-Kağıthane metrosu açıldığı ilk gün 1302, açıldığı günden bu yana ise toplam 8 bin 113 yolcuya hizmet verdi. Yeni hattın açılmasıyla birlikte Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattındaki yolcu sayısı yüzde 13 arttı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı Gayrettepe-Kağıthane metro hattını kullanarak İstanbul Havalimanı'na gitti - Son Dakika


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