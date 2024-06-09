Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzon'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzon'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzon\'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Toplantısı\'na katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, seçim sonuçları değerlendirildi ve tasarruf tedbirlerine uyarak hizmetlerin devam edeceği vurgulandı. Trabzon'da altyapı yatırımları noktasında yaşanan zorluklar da ele alındı.

09.06.2024 18:17
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon ve ilçelerinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'ndan aday gösterilerek seçilen belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesislerde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya katılan Bakan Uraloğlu, bir seçim süreci geçirdiklerini belirterek, "Umduğumuz ve ummadığımız sonuçlar vardı. Buradan gerekli sonuçları çıkarmalıyız." ifadesini kullandı.

Uygulamaya konulan tasarruf tedbirlerine değinen Uraloğlu, "Bu tedbirlere uyarak hizmetlere devam edeceğiz. Olmazsa olmaz yatırımlarımızı mutlaka sürdüreceğiz. Doğru yatırımdan tasarruf olmaz. Doğru yatırımı hep beraber takip edeceğiz. Daha verimli ve zamanında yatırımlar yapmamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Trabzon'da özellikle altyapı yatırımları noktasında zorluklar yaşandığına işaret ederek, bir program dahilinde bu sorunları hep beraber çözeceklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise seçimlerden sonra yoğun çalışma temposuna girdiklerini ifade ederek, Bakan Uraloğlu'nun desteğiyle şehirde ve ilçelerde en iyi hizmeti sunmak istediklerini, ilçe belediye başkanlarıyla yeni hizmet dönemine hazırlandıklarını kaydetti.

Seçimsiz geçecek dört yıl boyunca kesintisiz hizmet vermeyi hedeflediklerini belirten Genç, şunları kaydetti:

"Bakanımızın son yıllarda büyük ivme kazanan havalimanının kapasite genişletme çalışmalarını, şehir hastanesinin yükselişini ve şehrin hayali olan güney çevre yolunu yerinde incelemesi bizlere güç veriyor. Aynı zamanda siyaset yapıyoruz. Bu gücü hissetmek ve hissettirmek bizlerin görevi ve sorumluluğudur. İlçelerimizden aldığımız talepleri yerine getirerek verimli şekilde ilerlemek istiyoruz."

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar'ın da konuşma yaptığı toplantıya, Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkanları, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzon'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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