Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ardahan'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Muhalefet, her projemizi karalamak için yalan bilgilerle saldırıyor. Biz onların yalanlarına yetişemiyoruz artık. Ancak onlara en güzel cevabı 2023'te Ardahanlılar verecek." dedi.

Aktaş Sınır Kapısı yolu üzerindeki Mozeret Geçidi'nde yapımı devam eden tünel inşaatının ışık törenine katılmak üzere kente gelen Karaismailoğlu, sonrasında, AK Parti il binasında partililerle bir araya geldi.

İl Başkanı Kaan Koç ve gençlik kolları üyeleriyle bir süre görüşen Karaismailoğlu, partililere hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir yandan küresel oyunlarla, bir yandan da bölgesel sorunlarla ve onların iç ve dış yansımalarıyla mücadele edildiğini aktardı.

Karaismailoğlu, komşu ülkelerdeki her türlü savaş, işgal, kaos, göç ve salgınlara rağmen, ülkenin refahı için gece gündüz çalışmaya devam etiklerini söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak ülkemizi 2002'den 2022'ye taşıyan reform niteliğindeki başarılara imza attık. Asrın projelerini açarak milletimizin hizmetine sunduk. Bununla da kalmayıp, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023 ile birlikte, ülkemizin 2035 ve 2053 yılına kadar olan yatırımlarını planladık. AK Parti hükümetleri olarak, 20 yıldır milletimize neyin sözünü verdiysek yapmanın özgüvenini taşıyoruz. 30 yıllık planlamalarımızı da bu özgüvenle ve hedeflerimizi daha da yükseğe koyarak belirliyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, 20 yılda 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağını 28 bin 647 kilometreye ulaştırdıklarını ifade etti.

Bölünmüş yol aralığını 2023'te 29 bin 500 kilometrenin üzerine, 2053'e gelindiğinde ise 38 bin 60 kilometreye yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Karayolu ağımız içindeki oranı yüzde 42 olan bölünmüş yollarımız, trafiğin yüzde 83'ünü taşıyor. Milletimizin yarım asırlık hayali Yüksek Hızlı Tren hatlarını inşa ettik. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havalimanı sayımızı 26'dan, 56'ya yükselttik. Yakın gelecekte 61'e çıkacak. 29 Ekim 2018'de dev kapasitesiyle hizmete geçen İstanbul Havalimanı ile ülkemizi uluslararası havacılıkta zirveye taşıdık. Bizim yaptığımız eserler ortada. Bizler, AK Parti çatısı altında da ortak bir dava için toplandık. Bu öyle bir dava ki bizi bölmek, ekonomik hizaya çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar istiyor ki Türkiye yerinde saysın, milletimiz eskiden olduğu gibi bozuk, bakımsız yollarda seyahat etsin. Uçmak hayal olsun. Demiryolları bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelsin."

"Ardahan da bu süreçte hak ettiği yatırımları almaya devam ediyor"

Karaismailoğlu, AK Parti kadrolarının güçlü bir devlet için milletine verdiği sözleri yerine getirdiğini söyledi.

Ülkenin 2035 ve 2053 yılına kadar olan yatırımlarını planladıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"5'er yıllık planlamalarla demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız. Biraz önce saydığım hedeflerin yanı sıra 2053 yılına kadar demiryolu ağımız 13 bin 22 kilometreden 28 bin 590 kilometreye çıkacak. Amacımız süreç sonunda ülkemizin dünyanın gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkeleri arasındaki seçkin yerini alması. Ülke genelindeki tüm ulaşım modlarında katbekat artış kaydederken, Kuzey Doğu'nun incisi Ardahan da bu süreçte hak ettiği yatırımları almaya devam ediyor."

Karaismailoğlu, bugüne kadar Ardahan'ın ulaşım ve iletişim yatırımları için 6 milyar 537 milyon 733 bin liraya yakın harcama yapıldığına dikkati çekti.

Ardahan'da yapılan ve yapımı devam eden yatırımlar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "280 kilometrelik tek yol yapım ve iyileştirme gerçekleştirdik. 632 metre uzunluğunda 16 köprü inşa ettik. Ardahan'da 273 kilometresi devlet yolu, 111 kilometresi de il yolu olmak üzere toplam 384 kilometre karayolu ağı yer alıyor. 1993-2003 yılları arasında Ardahan genelindeki karayolları için sadece 285 milyon lira harcama yapılırken, son yirmi yılda bu miktarı 12 kattan fazla artırdık. 3 milyar 729 milyon liraya çıkardık. Ardahan'da bugün itibariyle devam eden 9 ayrı karayolu projesinin toplam tutarı 2 milyar 549 milyon lirayı aşıyor." dedi.

"Mezara kadar bu ülke için canla başla çalışmaya devam edeceğiz"

Karaismailoğlu, 2003-2022 arasında 79 kilometrelik Türkiye-Gürcistan Azerbaycan yolunu çift hatlı ve sinyalizasyonlu olarak inşa ettiklerini belirtti.

AK Parti hükümetleri döneminde Çıldır Gölü'nde yanaşma yeri yaptıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"12 metre çapındaki yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden yapılan hizmet teknesini hayata geçirdik. Kuşkusuz serhat şehrimiz Ardahan çok daha iyilerine layık. Muhalefet, her projemizi karalamak için yalan bilgilerle saldırıyor. Biz onların yalanlarına yetişemiyoruz artık. Ancak onlara en güzel cevabı 2023'te Ardahanlılar verecek. Bu süreçte hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ne yaparsak yapalım, ne üretirsek üretelim, ne eser inşa edersek edelim, çok daha iyilerini yapmak için birlik ve beraberliğimizi perçinlememiz gerekiyor. AK kadroların bu kutlu yürüyüşü, 7 gün 24 esasına göre devam ediyor. Bizler, mezara kadar bu ülke için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."