Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şehit Ömer Halisdemir\'in kabrini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini...

02.11.2024 12:16
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ve babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, şehidin Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek baba Hasan Hüseyin Halisdemir ile görüştü, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, dua etti, kabre karanfil bıraktı, su döktü.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Uraloğlu, şehit Ömer Halisdemir'in darbe girişimi gecesinde yaptığı kritik müdahaleyle ülkenin dönüm noktalarından birini yaşadığını söyledi.

Uraloğlu, şehidin haini alnından vurmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun. Bu köy yetiştirmiş, siz yetiştirmişsiniz, Niğde'miz yetiştirmiş, milletimiz yetiştirmiş, ülkemiz yetiştirmiş. Böyle evlatlarımız, böyle delikanlılarımız, böyle yiğitlerimiz olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bize hiç kimse zarar veremeyecektir. Belki bizi bazen üzecektir, belki biraz yoracaktır ama Allah'ın izniyle hiç kimse zarar veremeyecektir. Türk evladı çıkar, hainin alnına mermiyi basar, gereğini yapar. Biz de yolumuza Allah'ın izniyle devam ederiz. Bu hainler gerekli dersleri aldı, devamında da onların inlerine kadar Cumhurbaşkanımızın dediği gibi girdik, girmeye de devam edeceğiz. Bu coğrafyada Allah'ın izniyle biz huzur içerisinde bu mazlum milletlerle beraber yine huzur içerisinde, Filistin'de bir zulüm var, orada 50 binin üzerindeki kardeşimiz şehit oldu, katledildi maalesef, bunlar tarihten beri olagelmiş ama biz de her seferinde gerekli dersi vermişiz. Onun için şehidimizin Allah mekanını cennet etsin. Allahuteala inşallah sizleri, bizleri cennetinde buluştursun."

Baba Hasan Hüseyin Halisdemir ise iki torununu yetiştirdiğini söyledi.

Öte yandan Bakan Uraloğlu, Vali Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir ile kabristandaki şehidin annesi Fadimana Halisdemir, şehit Mahir Turgut, şehit Erdal Songur ve şehit Mahir Tüfekçi'nin kabirlerini de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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