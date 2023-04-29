Ülkü Ocakları binasında asılan pankarta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan sert tepki

Seçime günler kala, Ümraniye Ülkü Ocakları binasından karşı binaya iple CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik iftira pankartı asıldı. Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın yüzlerinin birleştirildiği pankartta "Dikkat attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın", diğer pankartta da Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yüzü birleştirilerek, "Bazıları iki yüzlüdür" yazıldı.

"SON KEZ UYARIYORUM"

Olaya sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Gençleri zehirleyen sadece AKP değil, Ülkü Ocakları da öyleymiş meğerse… Yalana, iftiraya sığınacak kadar çaresiz kalmış olmanız üzücü. Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy; Mehmetçiğin yaşam ve her türlü haklarının korunması, astsubayların tazminat problemlerinin çözülmesi ve sözleşmeli erbaşların kadroya alınması gibi onlarca problemin çözülmesi demektir aynı zamanda."

"ÜMRANİYELİLER OLARAK BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Pankartı cep telefonuyla kayıt altına alan CHP'li genç de, "Ümraniye'de Genel Başkanımızın 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu resimleri Ülkü Ocakları'ndan karşı binaya bağlanmış durumda. Bu şekilde gösteriyorum. Buna izin vermeyeceğiz Ümraniyeliler olarak" dedi.