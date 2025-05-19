Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı Yeni Binasında Hizmete Girdi - Son Dakika
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Politika

Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı Yeni Binasında Hizmete Girdi

Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı Yeni Binasında Hizmete Girdi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ülkü Ocakları'nın Bursa İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışında konuşarak, Türk gençliğinin fikri ve manevi değerlerle donanacağı bir yer olduğunu belirtti. Bu açılış, aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirildi.

19.05.2025 16:34  Güncelleme: 16:39
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Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı yeni binasında hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, kuruculuğunu yaptığı Bursa Ülkü Ocakları için "Fikriyle yol açan, geleneğiyle iz bırakan, sadakatiyle güven veren bir irade ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı, Çekirge Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasına taşındı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapılan açılışa; MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, siyasi parti il başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ülkü Ocakları bağımsızlık meşalesinin yılmayacak taşıyıcısıdır"

Ülkü Ocakları'nın Türk milleti için bağımsızlık meşalesi olduğunu kaydeden MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bugün burada, Türk gençliğinin fikriyle, vicdanıyla, ahlakıyla ve iradesiyle donanacağı kutlu bir ocağın kapısını aralıyoruz. Bugün aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü, Türk gençliğine emanet edilen bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gündür. Ülkü Ocakları işte bu bağımsızlık meşalesinin yılmayacak taşıyıcısıdır. Ülkü Ocakları, dava bilinciyle yetişecek gençlerimizin yuvası, milletimizin yarınlarına atılan en sağlam adımıdır. Ülkü Ocakları, milli ve manevi değerlere bağlı, şuurlu bir gençlik yetiştirmenin mücadelesini veren bir irfan ve iman mektebidir. Ülkücü hareket geçmişten bugüne; canıyla, kanıyla, aklıyla ve kalbiyle Türk milletine hizmet etmiş ve bu uğurda büyük mücadeleler vermiştir. Ülkemizin en zor dönemlerinde, sokakların anarşiyle kuşatıldığı karanlık yıllarda, Ülkücüler milletimizi ve devletimizi korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Zindanlar, tabutluklar, tehditler ve saldırılar, ülkü erlerinin imanını sarsmamış, aksine dava azmini bilemiştir. İşte bu adanmışlığın, iradenin, mücadelenin ve imanlı duruşun kaynağı Ülkü Ocakları'dır. Bursa Ülkü Ocakları ise, dava arkadaşlarımızın büyük emekleri ve fedakarlıkları ile Ülkücü hareketin tarihinde müstesna bir yere sahip olmayı başarmıştır. Kurucusu olmanın şerefini her zaman yaşadığım Bursa Ülkü Ocakları, fikriyle yol açan, geleneğiyle iz bırakan, sadakatiyle güven veren bir irade ortaya koymuştur. Hepimizin yetiştiği bu kutsal ocak, sahip olduğu köklü gelenek, yetiştirdiği dava ve fikir adamları ile Ülkücü hareketin şanlı sayfalarına adını kıvançla yazdırmıştır" ifadelerini kullandı.

"Ülkü Ocakları bizim göz bebeğimizdir"

Çağın getirdiği tehditlere karşı çarenin Ülkü Ocakları olduğuna değinen Büyükataman, "Ülkü Ocakları'nın bugün Türk gençliği için taşıdığı anlam, dün olduğundan çok daha hayati bir noktadadır. Bir yandan kimliksizleştirme çabaları, öte yandan inançsızlık, ahlaki yozlaşma ve kültürel yabancılaşma; gençlerimizi dört bir taraftan kuşatmaya çalışmaktadır. İşte bu çağın hastalıklarına karşı yegane çare yine Ülkü Ocaklarıdır. Ülkü Ocakları bizim gözbebeğimiz, Türk gençliğinin güvenli limanı, sağlam inancı, sarsılmaz ahlakı ve mücadele azmidir. Ülkü Ocakları'nda yetişen her genç, geleceğin lider ülke Türkiye'sinin temel taşıdır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi; 'Ülkü Ocakları sözü sağlam, özü sağlam olan Türk gençliğinin yarım asırlık yadigarıdır.' Bugün açılışını yaptığımız bu hizmet binasının, kutlu mirasımıza uygun şekilde, nice Türk gencine rehberlik edeceğine yürekten inanıyor, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda Ülkü Ocaklı her gencin bir yıldız gibi parlayacağından şüphe etmiyorum. Bu vesileyle, kutlu ocağımıza geçmişten bugüne emek veren tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor; Bursa Ülkü Ocakları'nın yeni hizmet binasının Türk gençliğine, şehrimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı Yeni Binasında Hizmete Girdi - Son Dakika

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