- Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda Türkiye ve Suriye için 7 milyar euro yardım taahhüt edildi

BRÜKSEL - Avrupa Birliği tarafından deprem felaketinden etkilenen Türkiye ve Suriye için düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda depremzedeler için 7 milyar euro yardım taahhüt edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB tarafından deprem felaketinden etkilenen Türkiye ve Suriye için düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı sona erdi. Konferansta Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 7 milyar euro yardım taahhüt edildi. Konferansın ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ortak basın toplantısı düzenledi. Von der Leyen yaptığı açıklamada, yıkıcı depremin ardından uluslararası toplumun bugün güçlü bir dayanışma gösterdiğini vurgulayarak, cömert taahhütleri ve katkıları için tüm bağışçılara teşekkür etti. Yıkımın boyutunun çok büyük olduğunu aktaran von der Leyen, "49 binden fazla insan hayatını kaybetti. Binlerce kişi hala kayıp. Milyonlar evini kaybetti. Kaybedilen canlar için bir kez daha yürekten taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Yaralananlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Avrupa Birliği'nin Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 3,3 milyar euro taahhüt ettiğini açıklayan von der Leyen, "Uluslararası toplumun da katkılarıyla toplamda Türkiye ve Suriye'deki insanlar için 7 milyar euro topladık. Bu taahhüt, AB bütçesi tarafından desteklenen Avrupa Komisyonu'ndan 1,1 milyar euro ve Avrupa Yatırım Bankası'ndan 500 milyon euro'yu içeriyor" dedi.

Avrupa Birliği'nin ilk günden itibaren depremzedelerin yanında olduğunu aktaran von der Leyen, "Trajediden sonra arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye birkaç saat sonra ulaştı. İnsani desteğimiz birkaç gün içinde yola çıktı" dedi.

Deprem olur olmaz Suriye halkına da önemli ölçüde insani yardım sağladıklarını ifade eden von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun Suriye için insani yardım ve kalkınma için ek 108 milyon euro taahhüt ettiğini belirterek, "Bağış konferansında ortaklarımızla birlikte Suriye'deki insanlar için 950 milyon euro toplamayı başardık" dedi.

Brüksel'de 14-15 Haziran tarihlerinde Suriye ve bölgenin geleceğine ilişkin 7'nci konferansa ev sahipliği yapacaklarını aktaran von der Leyen, "Bu konferansın amacı, hem çatışmanın siyasi çözümü için uluslararası angajmana odaklanmak hem de Suriye için ek insani destek ve erken kurtarma desteği taahhütleri oluşturmak olacak. Sonuç olarak bugün uluslararası dayanışma adına güzel bir gündü. Türkiye ve Suriye halkına ihtiyaç sahiplerine destek olduğumuzu gösterdik ama biliyoruz ki önümüzde çok iş var ve bu bir sürecin başlangıcı" dedi.

"Son 100 yılın en kötüsüydü"

İsveç Başbakanı Kristersson ise, "Bugünkü toplantının önemli bir amacı olduğunu düşünüyorum. Dayanışma içinde taziye sözlerimiz gerçek eyleme dönüştü ve bu yıkıcı depremlerden etkilenen insanlara yardım etmek için güçlü, verimli, koordineli bir yanıt sağladık" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin tarihi boyutlarda bir felaket olduğunu ifade eden Kristersson, "İlk deprem, Richter ölçeğine göre 7,8 büyüklüğündeydi ve bölgede son 100 yılın en kötüsüydü. 50 binden fazla insan hayatını kaybetti ve 10 milyondan fazla insan depremden doğrudan etkilendi" dedi.

Maddi hasarın çok büyük olduğunu aktaran Kristersson, "Sadece Türkiye'de en az 230 bin bina yıkıldı ve yaklaşık 3 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Avrupa ve dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, felaketin ardından arama kurtarma ekipleri ve acil yardım göndermekte hızlı davrandılar. Bu da açık bir dayanışma işareti" dedi.

Bugünkü konferansta hedefe ulaşıldığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Kristersson, "Türkiye halkı ve Suriye halkı için önemli yeni destekler göreceğiz" dedi.