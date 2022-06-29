Ümit Özdağ'a "Haddinizi bilin" diye tepki gösteren vatandaş konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Özdağ'a "Haddinizi bilin" diye tepki gösteren vatandaş konuştu

29.06.2022 10:11
Ümit Özdağ'a "Haddinizi bilin" diye tepki gösteren vatandaş konuştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Adana gezisi sırasında "Haddinizi bilin" diyerek tepki gösteren Mustafa Özal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gece-gündüz demeden devlet ve millet için çalıştığını, bu nedenle Özdağ'a tepki gösterdiğini söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Adana gezisi sırasında "Haddinizi bilin" diyerek tepki gösteren Mustafa Özal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gece-gündüz demeden devlet ve millet için çalıştığını, bu nedenle Özdağ'a tepki gösterdiğini söyledi.

Özdağ, partisinin il başkanlığı binasının açılışını ve ilk kongresini yapmak için 26 Haziran günü Adana'ya geldi. Özdağ ziyaretinde esnafı da gezerek dertlerini dinlemek istedi. Bu sırada Mustafa Özal (58) isimli bir vatandaş Özdağ'ın yanına gelerek, "Sizin aranızdaki mesele nedir" diye sordu. Özdağ "Soylu bana küfretti. Ben de cevabını verdim" diye yanıt verince Özal, "O size küfretmedi. Gelmiş geçmiş en iyi İçişleri Bakanları içerisinde sayın Soylu yükselen bir değerdir. Size de saygı duyuyorum ama biraz haddinizi bilin. Biz ona saygı duyuyoruz, çünkü çocuklarımızın kanını yerde bırakmıyor. Öyle bir değerli insana saygılı davranın. Sayın Cumhurbaşkanından sonra gelen bir değerdir Süleyman Soylu" dedi.

Özdağ'a tepki gösteren vatandaşın 35 yıldır taksicilik yapan iki çocuk babası Mustafa Özal olduğu ortaya çıktı. Özal, Özdağ'ın Adana'ya geldiğinden haberi olmadığını o gün havalimanına yolcu götürürken sokakta görünce Soylu ve Erdoğan hakkındaki konuşmalarının aklına geldiğini, araçtan inip konuşmak için yanına gittiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu, bu ülke için gece-gündüz çalışıyor. Özdağ'ı daha önce severdim. Ancak son zamanlarda ülke için bu kadar çok çalışan insanlara dil uzatması beni üzdü. Soylu bayramları bile gidiyor dağın başında askerle polisle birlikte oluyor. Bunun kadar çok çalışan bir içişleri bakanı görmedim ben. Bu nedenle Özdağ'a tepki gösterdim" diye konuştu. - ADANA

YORUMLAR
500
Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin? İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin? Ümit Özdağ'ın 'Yarın sınıra ilk mayını döşeyeceğiz' çıkışına, Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş Ümit Özdağ'ın 'Yarın sınıra ilk mayını döşeyeceğiz' çıkışına, Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ'a 'Haddinizi bilin' diye tepki gösteren vatandaş konuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:09 Ayşegül'e tecavüz etmeye yeltenip öldüren Afgan uyruklu katilden kan donduran sözler: Ayşegül'ü beğendim ve arkadan yaklaşıp boğazını sıktım
10:07 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı
09:54 Asgari ücret ne kadar zamlanacak? Merakla beklenen toplantı bugün, işte masadaki formül ve rakamlar
09:49 Kokuyu alan bölge halkı polisi aradı! Kum dolu çuvalın içinde ceset bulundu
09:48 3600 ek gösterge, öğrenci affı ve emekli aylığı düzenlemesini içeren torba kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
09:46 Katalogla müşteri bulan fuhuş çetesine baskın: 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı
09:46 Eşiyle barışmaya giden koca, çıkan tartışmada hem karısını hem de oğlunu öldürdü
09:45 Erdoğan'ın, Meclis'e yaptığı çağrının ardından 40 bin liralık maaş zammı iptal edildi
09:40 ABD basını "flaş gelişme" olarak duyurdu! Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtıra büyük yankı uyandırdı
09:32 Ukraynalı kadınlar orduya sıra dışı destek! Çıplak fotoğraflarını satarak 800 bin dolar topladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 10:14:56. #1.11#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ'a "Haddinizi bilin" diye tepki gösteren vatandaş konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement