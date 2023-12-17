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Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi - Son Dakika
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Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Özgür Özel'i eleştirerek, CHP'nin yeni bir parti olduğunu ve Türk tarihi ve Atatürk bilgisine sahip olmadığını söyledi.

Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i eleştirdi
17.12.2023 - 19:40,
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ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Özgür Özel'i eleştirerek, "CHP Genel Başkanı olmak bilgi gerektirir, Türk tarihinin bilgisi, Atatürk'ün bilgisi. Sizde olmayan şey, sizin de zaten genel başkan olduğunuz parti CHP değil yeni CHP. Onu da çok iyi biliyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu'da bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, basın mensupları ile bir araya geldi. Partisinin anket sonuçlarını açıklayan Özdağ, Marmara, Ege ve Akdeniz'de oylarını yükselttiklerini söyledi. Karadeniz ve İç Anadolu'da oy oranlarının yükseliş trendinde olduğunu belirten Özdağ, "Zafer Partisi bütün anketlerin gösterdiği gibi yüzde 7 bandını aşmış ve yüzde 10'a doğru tırmanıyor. Bizim bu seçimlerde hedefimiz Türkiye genelinde yüzde 10'u aşmak. Bunun için de hem parti politikalarımızın çok doğru ve artık kamuoyu tarafından daha net algılanır olduğunu görüyoruz hem de her gittiğimiz yerde halkla yapmış olduğumuz temaslarda bu hedefimizin gayet gerçekçi ve siyasetin doğru okunmasından kaynaklanan bir hedef olduğunu tespit ediyoruz. Önümüzdeki seçimlerde Türk halkı oy verirken iki hususu normal yerel seçimler dışında dikkate alıp değerlendirecek ve öyle oy verecek. Bunlardan birisi yerel seçimlerden sonra bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu anayasa değişikliğinde anayasanın ilk 3 maddesi 66'ncı maddesi yani Türk kimliğini belirleyen maddenin değiştirilmesi iktidarın hedefleri arasında. Zafer Partisi dışında, meclisteki hiçbir partinin bu maddeler konusunda kesin kararlı bir tavır içerisinde olmadığı vatandaş tarafından algılanıyor." diye konuştu.

'CHP GENEL BAŞKANI OLMAK BİLGİ GEREKTİRİR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren Özdağ, şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de çok ağır şekilde vatansever, Atatürkçü Cumhuriyet Halk Partili kitlesi önünde eleştirdiğimi ifade etmek isterim. Özgür Özel altını çizerek söylüyorum utanmadan, Şeyh Sait'in akrabalarının üzülmesinden bahsetmiştir. Özgür Bey, peki Şeyh Sait isyanında öldürülen vatandaşlarımızın, askerlerimizin üzülen aileleri için ne diyorsunuz? Onlar için yüreğiniz sızlamıyor mu? Üstelik 'isyanın bastırılmasında olanlardan Atatürk'ün haberi olmamıştır' diyerek bir yandan Atatürk'ün konulara hakim olmadığını ifade ediyorsunuz. Siz kendinizi Atatürk ile kıyaslamayın ve karıştırmayın. Sizin hiçbir şeyin farkında olmadığınız çok açık. Bölgede her atılan kurşun, her atılan top mermisi Mustafa Kemal Atatürk'ün bilgisi dahilinde olmuştur. Çok da iyi olmuştur. Eğer bilmiyorsanız isyanın bastırılmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Ordusuna yayınladığı bildiriyi okuyun. CHP Genel Başkanı olmak bilgi gerektirir, Türk tarihinin bilgisi, Atatürk'ün bilgisi. Sizde olmayan şey, sizin de zaten genel başkan olduğunuz parti CHP değil, yeni CHP. Onu da çok iyi biliyoruz."

Ümit Özdağ, buradaki konuşmasının ardından Altınordu ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bir çay ocağında Ordu tostu ve gazozu içen Özdağ, daha sonra Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Özdağ, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Zafer' konferansına katıldı.

Kaynak: DHA
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