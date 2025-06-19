Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

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Ümit Özdağ\'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
19.06.2025 14:26
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Ümit Özdağ\'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
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Tutuklu yargılanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası alarak tahliye edildi. Katıldığı yayında ezber bozan açıklamalar yapan Özdağ'ın Selahattin Demirtaş'ın da adil yargılanma hakkı olduğunu savundu ve gerekçeli kararın yazılmamasını eleştirdi.

"Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla 21 Ocak'ta tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 17 Haziran'da görülen duruşmada tahliye edildi. Mahkeme, Özdağ'a 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Yaklaşık 5 ay tutuklu kalan Ümit Özdağ, yargılandığı davada verilen hapis cezası göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Ceza, 7 yıl 10 aya kadar çıkabilecek bir istemle yargılanan Özdağ hakkında 2 yıl 4 ay 15 gün olarak belirlendi. Tahliyesinin ardından bir televizyon programına katılan Özdağ, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ONUN DA AYNI HAKLARA SAHİP OLMASI GEREKİYOR"

Canlı yayında Selahattin Demirtaş hakkında ne düşündüğü sorulan Özdağ, adil yargılanma vurgusu yaptı. Özdağ şu ifadeleri kullandı: "Demirtaş'a da, cumhuriyetin hukukun bütün yurttaşlara uygulandığı gibi, adil yargılanma çerçevesinde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Ben Demirtaş'ın zihniyetiyle politik olarak mücadele ettim ve hayatımın sonuna kadar etmeye devam edeceğim. Ama benim devletimin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı olduğu için, ben hangi haklara sahipsem, onun da aynı haklara sahip olması gerektiğine inanıyorum."

"GEREKÇELİ KARAR 1 YILDIR YAZILMAMIŞ"

Özdağ, Selahattin Demirtaş'a verilen hapis cezasının gerekçeli kararının bir yılı aşkın süredir yazılmamış olmasını da sert sözlerle eleştirdi. Konuyla ilgili olarak, "Bu onun hakkının ihlali değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet olarak kendi saygınlığıyla ilgili bir meseledir" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Serkan Yalçın:
    herkes gibi herkes adil yargılanmalı çok doğru 166 9 Yanıtla
    Turgut Yıldız:
    Adalet varsa tabiki 1 0
  • Yeni:
    Hepsi aynı ağacın dallari 62 99 Yanıtla
    Turgut Yıldız:
    bi siz düzgünsünüz herkes eğri 1 0
  • Serkan Basar:
    adam doğru diyor Adamnın dediği adalet herkese eşit olmalı diyor siz ne anladınız dingiller 148 11 Yanıtla
    Ali Yıldız:
    Serkan kardeş … senin yazdığını bile anlayamayacak dingiller var :) 3 0
    1Belinay:
    önceden niye demiyordu selo yenimi hapse girdi 2 0
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    bir gün herkes her şeyin farkında olacak 91 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    e yani kim olursa olsun hakkimdaki suclama.ya da bu gubi seylerde sabit ve adil bi tek uygulama olmadikca " sistem" ister yargi ister egitim, ister maliye vsvsv yok demektir ya da durum ve kisiye goredir 50 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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