Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan'a flaş gönderme: Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan'a flaş gönderme: Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz

23.05.2023 14:58

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda Zafer Partisi'nin kimi destekleyeceği gizemini korurken Genel Başkan Ümit Özdağ, kararını açıklayacağı toplantıyı yarına erteledi. Sinan Oğan'ın ilk tur öncesi "Cehennemin kapılarını kapatacağız" sözlerine de göndermede bulunan Özdağ, "Biz Sinan Bey ile yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık. Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kimi destekleyeceklerine dair kararını bugün açıklaması beklenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlediği basın toplantısında "Süreç sonuçlanmadığı için bugün akşam Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız. Anlaşırsak yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacağız" diye konuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TOPLANTIYA DAMGA VURAN GÖNDERME

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranına ulaşarak seçimin kilit ismi haline gelen Sinan Oğan'ın dün yaptığı açıklamayla 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini duyurmasıyla ilgili de konuşan Özdağ dikkat çeken bir yorumda bulundu.

"BU NOKTADA SİNAN BEY İLE FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ"

Özdağ, Sinan Oğan'ın ilk tur öncesi "Cehennemin kapılarını kapatacağız" sözlerine gönderme yaparak "Sinan Bey'in kendi takdiridir. Zafer Partisini bağlamamaktadır. Bu noktada Sinan Bey ile farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz biz bu konuyu ve üzerinde durmuyoruz. Biz Sinan Bey ile yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık. Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hâlâ çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU DA BENZER BİR GÖNDERME YAPMIŞTI

Öte yandan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Sinan Oğan'ın kararı sonrası yaptığı değerlendirmede benzer bir göndermede bulunmuştu. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler. Tüm maskeler düştü, her şey gün gibi ortada. Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan'ın hesabını kesecek. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi Sandığa!" ifadelerini kullanmıştı.

Özdağ'dan Sinan Oğan'a bomba gönderme: Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz
YORUMLAR (3)
  • Abdullah Bayraktar: MEVZU VATAN OLSA SAFINI ŞİMDİYE KADAR VERİRDİ; Cevap Yaz 29 6 Yayından Kaldır
  • Sami Göksu: Çok güzel söz değerli Muhsin başkanımın hesabını veremediğimiz bir nefesin bu dünyada fırıldak olmaya gerek yok neyin peşindesin acaba millet ittifakının fırıldağa dönen aday çıkarması şimdi gündem bu insanların egosu bırakın bu işleri be midemiz kaldırmıyor ö geldi Cevap Yaz 49 17 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Ateş olsan olduğun yer yanmaz, ufacık oyu var, türlü türlü huyu var. Cevap Yaz 79 38 Yayından Kaldır
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Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin ardından Ümit Özdağ, karara çıkıştı: Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamıyor Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin ardından Ümit Özdağ, karara çıkıştı: Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamıyor

Zafer Partisi, Sinan Oğan, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan'a flaş gönderme: Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan'a flaş gönderme: Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz - Son Dakika
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