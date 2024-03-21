Ümit Özdağ, İzmir\'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.
Partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Naşit Birgüvi ve partililerle birlikte Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'na gelen Özdağ, bölgedeki iş yerlerini ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.
Partisinin Seferihisar Belediye Başkan adayı İnci Paksoy için destek isteyen Özdağ, daha sonra Zafer Partisi Seferihisar İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Özdağ, Seferihisar temaslarının ardından Urla ilçesinde de esnaf ziyaretlerinde bulundu.
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Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin Edirne Belediye Başkan adayları, seçim çalışmalarına devam ediyor. Adaylar, ziyaretler ve projeleri hakkında açıklamalarda bulunarak, vatandaşların taleplerini dinliyor ve destek istiyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile görüştü. Akşener'e yerel ürünlerden oluşan sepetler hediye edildi.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, beraberindeki partililerle birlikte Doğankavak ve Beşpınar köylerini ziyaret etti. Köy muhtarları ve vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, sorun ve talepleri dinledi. Ayrıca İkiköprü beldesindeki esnafı da ziyaret eden Nasıroğlu, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz ile görüşerek köy ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi Başkanı Seçimi'nde seçilen Kadir Özkaya'yı tebrik etti. Yıldız, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ideal yerine taşınmasında verdiği emekler için teşekkürlerini iletti.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi. Yılmaz, projenin tamamlanmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın güzel bir açılış yapmasını umduklarını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerde hizmet edenlerin kazanacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te yapacağı açıkhava toplantısı ve bazı etkinliklere katılmak üzere Gaziantep Havalimanı'na indi. Erdoğan, Havalimanı'nda Gaziantep ve Kilis protokolü tarafından karşılandı ve karayoluyla Kilis'e geçti.
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