Ümit Özdağ, Mersin\'de ziyaretler gerçekleştirdi ve aday tanıtım programına katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirip partisinin aday tanıtım programına katıldı.
Özdağ, kentteki programları kapsamında, Çamlıyayla ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.
Ardından Tarsus ilçesine giden Özdağ, Yarenlik Alanı'nda kendisini bekleyenlere parti otobüsünden hitap etti.
Özdağ, daha sonra Akdeniz ilçesindeki bir etkinlik salonunda düzenlenen partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.
Burada yaptığı konuşmada Özdağ, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Mersin'de CHP ile DEM Parti'nin işbirliği yaptığını iddia ederek, şunları söyledi:
"Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi, DEM'in desteğini almak, yani demlenmek için Akdeniz ilçesinde işbirliği yapıyor bölücülerle. Bu konuda ben söylemiyorum; yine vatansever bir devlet adamı kimliğine sahip, CHP'nin genel başkan yardımcılığı, milletvekilliği, Kültür Bakanlığı yapmış İstemihan Talay, dün bir açıklama yaptı. Açıklamasında dedi ki; 'Mersin, emperyalizmin hedefindedir. Emperyalistler PKK'yı kullanarak Akdeniz'e Mersin üzerinden açılmak istemektedirler. 1999 seçimlerinde o zaman adı DEHAP olan partinin yerel seçimleri kazandığı iddiası ortaya atılmış, bizler müdahale ederek oyları yeniden saydırmış ve bunun doğru olmadığını ortaya çıkartmıştık. Şimdi bölücülerin bu hedeflerinden vazgeçmediğini, Mersin Limanı'nın da içinde bulunduğu Akdeniz ilçesinden Akdeniz'e açılmak için faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda büyük bir hata yaparak DEM ile işbirliği yapıyor. Mersinliler, Mersin'e sahip çıkın'."
İstemihan Talay'ı arayıp tebrik ettiğini belirten Özdağ, "Bu devlet adamı tavrından dolayı teşekkür ettim. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş bütün vatansever, Atatürkçü kardeşlerime sesleniyorum; sevgili CHP'liler Mersin'de de Türkiye'de de oylarınızı bölmeyin. Atatürk'ün gerçek partisi Zafer Partisi'nde birleşin." diye konuştu.
Özdağ, konuşmasının ardından partisinin Mersin Büyükşehir Belediyesi adayı Emircan Çatıkkaş ile bazı ilçe adaylarını tanıttı.
Son Dakika › Politika › Ümit Özdağ, Mersin'de ziyaretler gerçekleştirdi ve aday tanıtım programına katıldı - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?