Ümit Özdağ: Sığınmacılar bir yıl içinde vatanlarına geri dönecek - Son Dakika

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Yeter artık diyoruz. Herkes kendi vatanına gitsin ve mutlu olarak yaşasın. Zafer Partisi olarak söz veriyoruz; Türkiye'deki bütün sığınmacıların hepsi bir yıl içinde vatanlarına geri dönecek" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, parti il binasının açılışında bulunmak ve çeşitli ziyaretler için Eskişehir'e geldi. Hamamyolu Caddesi'nde partililerle buluşan Özdağ, mehteran takımı eşliğinde yürüyerek il binasının önüne geldi. Burada partililere seslenen Özdağ, Zafer Partisi olarak Türkiye'de yaşayan sığınmacıların bir yıl içinde vatanlarına geri döneceklerinin sözünü verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu milletin, kaynaklarını 9 milyon Suriyeliye harcıyorsunuz. 80 milyar dolar harcandı. Her biriniz şu ana kadar Suriyeliler için 11 bin lira ödediniz. Siz de ödediniz, eşleriniz de ödedi, anneleriniz babalarınız da ödedi, halalarınız teyzeleriniz de ödedi. 1 günlük bebeğin cebinden de 11 bin lira para çıktı, 90 yaşındaki teyzenin cebinden de 11 bin lira çıktı. Yeter artık diyoruz. Herkes kendi vatanına gitsin ve mutlu olarak yaşasın. Partisi olarak söz veriyoruz, Türkiye'deki bütün sığınmacıların hepsi bir yıl içinde vatanlarına geri dönecek. Eğer 'dönsünler' diyorsanız, Zafer Partisi'ne oy verin. 'Kalsınlar' diyorsanız, hangisine verirseniz verin. Zafer Partisi dışında hiçbirisinin geri yollayacağı yok. Soydurmayacağız, talan ettirmeyeceğiz, soyulanları geri alacağız, milletin hazinesine iade edeceğiz. Artık AVM'ler değil, fabrikalar açacağız, Türkiye tekrar üretmeye başlayacak ve bütün sığınmacılar ülkelerine geri dönecek. Zafer, büyük Türk Milleti'nin olacak."

Konuşmaların ardından Özdağ ile beraberindekiler il partisinin açılışını yaptı.