Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım vatandaşlar ile iftar programında buluştu - Son Dakika
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Politika

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım vatandaşlar ile iftar programında buluştu

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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Ümraniye'de iftar programına katıldı. İftar sonrası vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, önerileri dinledi.

18.03.2024 10:16  Güncelleme: 10:33
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım vatandaşlar ile iftar programında buluştu

İSTANBUL - Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal Ümraniye'de iftar programına katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Ümraniye'de seçim çalışmaları kapsamında Alemdağ Caddesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Yıldırım ve Ünal ziyaretlerin ardından AK Parti ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından, Ümraniye Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar yemeğine katıldılar. İftarını burada yapan Yıldırım, daha sonra vatandaşlar ile sohbet etti ve vatandaşların önerilerini dinledi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım vatandaşlar ile iftar programında buluştu
Kaynak: İHA

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