Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi
İSTANBUL - Ümraniye'de Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Milletvekili Süleyman Soylu, Trabzon İftar Yemeği'nde vatandaşlar ile bir araya geldi.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye Esnaf Odasını ziyarette bulundu. Yıldırım, esnafların güncel sorunlarını dinleyerek istişare etti. Başkan Yıldırım, esnaf ziyaretinin ardından seçim otobüsü ile ilçe genelinde gezerek vatandaşları selamladı.
İftar programında vatandaşlar ile buluştular
Belediye Başkanı İsmet Yıldırım gün içerisinde yaptığı ziyaretlerin ardından, İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun katılım sağladığı Trabzon İftar Yemeği'nde vatandaşlar ile buluştu.
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Adıyaman'da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, oy kullanmak isteyen hasta ve yaşlılar için Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ekipleri ambulanslarla hizmet verdi. Hasta ve yaşlılar, ambulanslarla sandığa taşındıktan sonra tekrar evlerine bırakıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu başkentte kullandı. Uraloğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte Çankaya'daki Cebesoy İlkokulu'na giderek oy kullandı. Seçimlerin memleket için hayırlı olmasını temenni eden Uraloğlu, vatandaşlarla da sohbet etti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, oyunu kullandı. Karalar, 'Demokrasimize, ülkemize, halkımıza hayırlı uğurlu olsun' dedi.
CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, baba ocağı olan Balıkesir'in Gönen ilçesinde oyunu kullandı. Vatandaşlarla da selamlaşan Başkan Adayı Ahmet Akın, seçimlerin Balıkesir'e hayır getirmesini diledi.
Düzce'de Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan 13 seçmen evde oy kullanmak için talepte bulundu. Seçim kurulu görevlileri evlere giderek başvuru sahiplerine oy kullandırdı. KOAH hastası olan Kadir Aymaz, gezici sandıkta oy kullandı ve seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Eşi Nuriye Aymaz ise eşinin hastalıkları sebebiyle seçim merkezine götürülmesinin zor olduğunu belirterek bu hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan seçimler nedeniyle sokaklar boş kaldı. Seçim heyecanıyla iş yerlerinin kepenkleri kapalı, sokaklar bomboş kaldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve kızları Defne ve Duygu ile birlikte oy kullanmak için sandık başına gitti. Soyer, seçim gününün demokrasi için önemli bir gün olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara sakin ve huzurlu bir seçim günü diledi.
Türkiye, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında. Cumhur İttifakının Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin oyunu kullandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada kullanılan taşlar nedeniyle 2 ambulans hasar gördü. Jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
Sağlık eski Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, mahalli idareler seçimleri nedeniyle Erzurum'a gelerek oy kullanmak için Tevfik İleri Anadolu Lisesi'ne gitti. Akdağ, 1157 nolu sandıkta oy kullanarak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.
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