Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi

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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve ardından İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun katılım sağladığı Trabzon İftar Yemeği'nde vatandaşlar ile buluştu.

31.03.2024 10:27  Güncelleme: 10:34
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Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi

İSTANBUL - Ümraniye'de Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Milletvekili Süleyman Soylu, Trabzon İftar Yemeği'nde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye Esnaf Odasını ziyarette bulundu. Yıldırım, esnafların güncel sorunlarını dinleyerek istişare etti. Başkan Yıldırım, esnaf ziyaretinin ardından seçim otobüsü ile ilçe genelinde gezerek vatandaşları selamladı.

İftar programında vatandaşlar ile buluştular

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım gün içerisinde yaptığı ziyaretlerin ardından, İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun katılım sağladığı Trabzon İftar Yemeği'nde vatandaşlar ile buluştu.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi - Son Dakika

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