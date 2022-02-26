Ümraniye'de 'Hocalı Katliamı' sergi açılışı ve tiyatro oyunu gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de 'Hocalı Katliamı' sergi açılışı ve tiyatro oyunu gerçekleştirildi

26.02.2022 19:57

Ümraniye'de 'Hocalı Katliamı' sergi açılışı ve tiyatro oyunu gerçekleştirildi Hocalı Katliamı'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde resim sergisinin açılışı gerçekleşti.

Ümraniye'de 'Hocalı Katliamı' sergi açılışı ve tiyatro oyunu gerçekleştirildi

İSTANBUL - Hocalı Katliamı'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde resim sergisinin açılışı gerçekleşti. Sergi açılışı sonrasında Hocalı Soykırımını anlatan "Adsız Kadın" isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Ümraniye Belediyesi Hocalı Katliamı'nın 30. yılı münasebetiyle Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezinde program gerçekleştirdi. Programda 26 Şubat 1992'de Azarbaycan'ın Karabağ bölgesinde yer alan Hocalı kasabasında sivillere yönelik gerçekleşen katliamın fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisi açılışı ve tiyatro oyunu yer aldı. Sergi açılışı sonrası "Adsız Kadın" isimli tiyatro oyunu sergilendi. Programın açılışına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Azarbaycan Cumhuriyet Diaspora Bakan Yardımcısı Vali Hacıyev, Azarbaycan Cumhuriyeti Başkonsolos Yardımcısı Murat Balavayev, Hocalı Gazisi Ruhsare Cumayeva, Araştırmacı Yazar Dr. Aygün Hasanoğlu, Türkiye Azarbaycan Dernekleri Başkan Vekili Perviz Mammadzade ve Azarbaycan Diaspora Devlet Komitesi Türkiye Masası Sorumlusu Kenan Mammadov katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Yaşlılara, çocuklara, kadınlara dokunmadan savaş mertçe yapılır. Fakat namert Ermeni çeteleri çocuk demeden, bebek demeden, kadın demeden, yaşlı demeden bütün sivillere katliam yaptı. 613 kardeşimizi o zaman katlettiler. O katliam 30 sene sonra Karabağ'ı bize geri getirdi. O ruhla o mücadeleyle ve yıllar sonra yapılan mücadele sonrası Allah nasip etti. Ben o zaferden dolayı da başta Cumhurbaşkanımız Aliyev olmak üzere bütün kardeşlerimizi kutluyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin." dedi.

Cumhuriyet Diaspora Bakan Yardımcısı Vali Hacıyev, "Bundan 30 yıl önce Hocalı'da gerçekleşen soykırım son zamanlarda Türklerin uğramış olduğu soykırımlarından sadece birisi. 21. Yüzyılda batının dünyaya demokrasi dersi vermek istediği, ahlak dersi vermek istediği batının gözü önünde gerçekleşti. Dünya bu soykırıma sessiz kaldı sesini çıkarmadı. Neden, çünkü soykırım Türklerin başına gelmişti. Bugün 30. Yılında o soykırımda ölenleri yad ederken utanarak yad ediyorduk. Fakat son 2 yıldır orada şehit olanların ruhu şaddır." dedi.

Ümraniye'de 'Hocalı Katliamı' sergi açılışı ve tiyatro oyunu gerçekleştirildi
Ümraniye'de 'Hocalı Katliamı' sergi açılışı ve tiyatro oyunu gerçekleştirildi
Ümraniye'de 'Hocalı Katliamı' sergi açılışı ve tiyatro oyunu gerçekleştirildi

YORUMLAR
500
İSTANBUL ? ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDE KATLİAMIN 30. YILINDA HOCALI ANMASI İSTANBUL ? ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDE KATLİAMIN 30. YILINDA HOCALI ANMASI Hollanda'da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı Hollanda'da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı

hocalı katliamı, Ümraniye, Katliam, Tiyatro, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ümraniye'de 'Hocalı Katliamı' sergi açılışı ve tiyatro oyunu gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
19:51 Ukrayna'da Türk futbolcunun çağrısı gündem oldu: Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında
19:49 26 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 221 kişi vefat etti, 61 bin 764 yeni vaka tespit edildi
19:01 Beşiktaş-Sivas maçı başladı!
19:01 Çeçen lideri Kadirov'un 22 bin liralık botları dikkat çekti!
18:37 Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini tamamladı
18:16 Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı
18:10 Hakan Çalhanoğlu, Ronaldo'yla takım arkadaşı oluyor
18:04 Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor
17:56 Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu
17:45 Cübbeli Ahmet Hoca: HDP'nin oy oranının yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 20:07:28. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de 'Hocalı Katliamı' sergi açılışı ve tiyatro oyunu gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement