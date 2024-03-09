Politika

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım: "Dünya kadınlar gününü buruk bir şekilde kutluyoruz"

Ümraniye'de kadınlar Gazze için yürüdü

İSTANBUL - Ümraniye'de AK Parti ilçe teşkilatı kadın kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Gazze Filistin Sevgi Yürüyüşü' düzenlendi.

AK Parti İstanbul Teşkilatı ve AK Parti Ümraniye İlçe teşkilatı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ümraniye'de 'Gazze Filistin Sevgi Yürüyüşü' isimli yürüyüş düzenlendi. 'Çocuk ölümlerini durdurun' ve 'Ümraniye kadınları Gazze soykırımına dur diyor' dövizleri açan kadınlar sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve yüzlerce kadın katıldı.

"Dünya kadınlar gününü buruk bir şekilde kutluyoruz"

Yürüyüşte konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Dünya kadınlar gününü buruk bir şekilde kutluyoruz. Gazze'de 9 bine yakın kadınımız katledildi. Çocuklarımız, yaşlılarımız katledildi ve sivil katliam 30 bini geçti. Ümraniyeli kadınlarımız, kadın kollarımız, gençlerimiz ve genç kızlarımız bunu beraberce yapalım diye bir organizasyona girdik. Sağ olsunlar, hiç olmazsa seslerimizi duyurarak oradaki kadınlarımızın bir nebze bu vesileyle dünyaya duyurulmasını buruk da olsa duyurmuş olacağız" dedi.

" İsrail'in bu zulmünü lanetliyoruz"

Yıldırım, "İsrail'in bu zulmünü lanetliyoruz. Gençlere buradan hitap ediyorum, lütfen İsrail malını hiç olmazsa boykot yapın. Kendinize göre 5-10 tane firma seçin boykot yapın. Çünkü bu katliam yeryüzünün son 100 yılında yapılmış en büyük katliamı. Hala ses yok ve ses çıkmıyor. Hiç olmazsa bir nebze Ümraniye'den bu sesi duyarlar diyorum. Ben, kadın kolları başkanımıza ve ekibine, bütün Ümraniye'deki kadın kardeşlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.