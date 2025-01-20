Ünal Karaman İYİ Parti'den İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

Ünal Karaman İYİ Parti'den İstifa Etti

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partiden ayrılma kararını sosyal medyada duyurdu.

20.01.2025 13:20
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İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partiden istifa ettiğini duyurdu.

Karaman X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatım boyunca, 'hak yok, vazife vardır' anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim. Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim. Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi. Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir. Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki, onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak; Ata'mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ünal Karaman İYİ Parti'den İstifa Etti - Son Dakika

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