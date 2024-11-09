Ünal: Terörle Mücadele Demokrasi İçin Şart - Son Dakika
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Politika

Ünal: Terörle Mücadele Demokrasi İçin Şart

Mahir Ünal, demokratik siyasetin terör ve silah kullanımıyla olamayacağını vurguladı.

09.11.2024 18:16
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Demokratik siyaseti kabul edip silahla, terörle arasına mesafe koyan, terörü kınayan, teröre karşı olan ancak demokrasiyi savunuyor demektir. Hem teröre destek olacaksınız hem de diyeceksiniz ki demokrasi." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Ünal, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir millet hareketi olduğunu söyledi.

Siyaseti kuru bir iktidar kavgası için değil, ecdattan aldıkları davayı çocuklara miras bırakmak için yaptıklarını ifade eden Ünal, hangi siyasi görüşten olursan olsun her vatandaşın kendilerinin kardeşi olduğunu belirtti.

Bayrağa, devlete, vatana, millete söz söyleyen ve karşı olanlara sonuna kadar karşı olduklarını dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidara geldiğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle ilgili üç hedef koyduk. Bölgesel kalkınma, demokratikleşme, terörle mücadele. Hamdolsun, bölgesel kalkınmayı gerçekleştirdik mi, gerçekleştirdik. Demokratikleşmeyi gerçekleştirdik mi, gerçekleştirdik. Terörle sonuna kadar mücadele edip terörü bitirdik mi, bitirdik. Hatta terörü kaynağında kurutmak için inlerine girdik mi girdik."

Demokrasiyi ve millet iradesini korumak için terörle mücadele ettiklerini vurgulayan Ünal, terörle mücadeleyi kimsenin demokrasi kılıfı altında eleştirmeye kalkışamayacağını anlattı.

Demokratik siyasette silah ve şiddetin olamayacağını belirten Ünal, silah ve şiddetin olduğu yerde demokrasi kültürü ve millet iradesine yer olmadığını kaydetti.

Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Silahı, şiddeti, terör örgütünü överek bize demokrasi, barış ifadeleriyle gelmesinler. Önce silah ve silaha karşı mesafe, sonra tam demokrasiyi, demokratik siyaseti kabul. Biz o zaman bir şey demiyoruz. Demokratik siyaseti kabul edip silahla, terörle arasına mesafe koyan, terörü kınayan, teröre karşı olan ancak demokrasiyi savunuyor demektir. Hem teröre destek olacaksınız hem de diyeceksiniz ki demokrasi. Kusura bakmayın. Siz teröre destek olurken, siz silahı ve şiddeti kınamazken demokrasi vaazları veremezsiniz. O zaman sadece demokrasi kılıfının arkasına saklanmış olursunuz."

Mahir Ünal, "Şimdi CHP'liler bize diyorlar ki, dün de siz HDP ile görüştünüz, konuştunuz. Biz onlara diyoruz ki, biz terörü bitirmek için konuştuk, görüştük. Biz seçim ittifakı yapmadık sizin gibi. Biz sahada göğüs göğüse siyasi mücadele verdik ama terörü bitirmek için de ne yaptık? Her kesimle görüştüğümüz gibi onlarla da görüştük ama siz bugün ne yapıyorsunuz? Siz onlarla seçim ittifakı yapıyorsunuz. Siz demokrasiyi korumak, millet iradesini korumak için teröre ve teröriste destek olan, onları kınamayanlara karşı hukuk harekete geçtiğinde siz onları alıyorsunuz otobüsün üstüne çıkıyorsunuz. Onlar otobüsün üstünden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit ederken şimdi oradan onlara bakıyorsunuz sadece. Bu mudur demokratik siyaset?" ifadelerini kullandı.

Kongreye, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Günerigök ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ünal: Terörle Mücadele Demokrasi İçin Şart - Son Dakika

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