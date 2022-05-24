Ünlü anketçiden gündem olan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın - Son Dakika
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Ünlü anketçiden gündem olan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın

24.05.2022 01:00

Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar konuk olduğu canlı yayında 2023 Haziran ayında yapılacak seçimlerle ilgili gündem olacak ifadeler kullandı. Sunucunun "İmamoğlu aday olduğunda orada görevi AK Partili bir isme devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?" sorusuna Sencar, "Türkiye'yi alma gücün, ümidin varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten 3 gün sonra da oraya kayyum atarsın" dedi. Sencar'ın sözleri sunucuyu bile şaşırttı.

Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar'ın katıldığı canlı yayında seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmeler büyük tartışma yarattı.

"İMAMOĞLU ADAY OLURSA GÖREVİNİ AK PARTİLİ İSME DEVRETMİŞ OLACAK"

Sunucunun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aday olduğunda oradaki görevi AK Parti'li bir isime devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?" sorusuna yanıt veren Sencar'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

"TÜRKİYE'Yİ ALMA ÜMİDİN VARSA İSTANBUL'U VERİRSİN"

Sancar, ' 'Türkiye'yi alma gücün, ümidin varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten 3 gün sonra da oraya kayyum atarsın'' ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN KAZANINCA BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVİNDE Mİ KALACAK SANIYORSUNUZ?"

Sözlerini sürdüren Sencar, "Zannediyor musunuz ki, 2023'te Erdoğan kazanınca şimdiki belediye başkanları görevinde kalacak?" dedi.

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