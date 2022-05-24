Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar'ın katıldığı canlı yayında seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmeler büyük tartışma yarattı.
Sunucunun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aday olduğunda oradaki görevi AK Parti'li bir isime devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?" sorusuna yanıt veren Sencar'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.
Sancar, ' 'Türkiye'yi alma gücün, ümidin varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten 3 gün sonra da oraya kayyum atarsın'' ifadelerini kullandı.
Sözlerini sürdüren Sencar, "Zannediyor musunuz ki, 2023'te Erdoğan kazanınca şimdiki belediye başkanları görevinde kalacak?" dedi.
Son Dakika › Politika › Ünlü anketçiden gündem olan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın - Son Dakika