Uraloğlu, California'da Türkiye'ye verilen IRF ödüllerini teslim aldı - Son Dakika
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Uraloğlu, California'da Türkiye'ye verilen IRF ödüllerini teslim aldı

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Uraloğlu, California\'da Türkiye\'ye verilen IRF ödüllerini teslim aldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD'nin California eyaletinde düzenlenen IRF Global Küresel Yol Başarı Ödülleri töreninde Türkiye'ye verilen iki ödülü teslim aldı. Aydın-Denizli Otoyolu finans, Yusufeli Merkez Viyadüğü yapım metodolojisi alanında ödül aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu'nun Aydın- Denizli Otoyolu ve Yusufeli Viyadüğü için Türkiye'ye verdiği ödülleri teslim alarak, "Aydın-Denizli Otoyolu finans alanında ödül aldı, Yusufeli Merkez Viyadüğümüz de yapım metodolojisi alanında ödül aldı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD'nin California eyaletinde Uluslararası Yol Federasyonu (IRF Global) tarafından düzenlenen Küresel Yol Başarı Ödülleri törenine katıldı. Uraloğlu, Santa Clara kentinde düzenlenen törende Türkiye'ye verilen iki ödülü teslim aldı.

Bakan Uraloğlu, törenin ardından açıklamalarda bulundu. Ödüllerden bir tanesinin Yusufeli Merkez Viyadüğü'ne verildiğini kaydederek "Gerçekten oradaki gelişen duruma göre köprünün modelini değiştirdik, yapısal modelini değiştirdik. Dengeli konsoldan itme sürme yöntemine geçirdik ve oradaki barajın su tutması için gereken süreyi bu şekilde kazandırmış olduk. Yani biri bitmişken diğeri beklememiş oldu" dedi.

Türkiye'nin önemli ulaşım projelerinden Aydın-Denizli Otoyolu'nun da ödül alması ile ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Orada da mevcut trafikte 2-3 saatlere varan bir seyir süresi vardı ve çok fazla kavşak vardı 2 şehir arasında. Oraya otoyolu yaparak bütün bu karmaşayı da ortadan kaldırmış olduk. Hem düzenli bir hale getirmiş olduk, güvenli bir hale getirmiş olduk. Bu yolumuz finans alanında ödül aldı. Yusufeli Merkez Viyadüğümüz de yapım metodolojisi alanında ödül aldı. İkisi de birbirinden kıymetliydi gerçekten" dedi.

Devam eden projeler hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Devam eden projeler var. Bir tanesi Başakşehir-Nakkaş Otoyolu. Bir başkası Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu. Orada devam ediyoruz. Yine bir başkası Antalya-Alanya. Turizm merkezimize hizmet edecek olan otoyol. Yine bir başkası aynı şekilde bizim Kınalı-Malkara arasında Çanakkale Köprüsü'nü birleştirecek olan otoyol" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, tünel çalışmalarına da değinerek "Türkiye'de artık 6-7 bin metrelik tüneller kısa kalmaya başladı. Devam eden var. Bir tanesi Erzurum-Rize arasındaki Kırık Tüneli, bir tanesi Kop Dağı Tüneli, bir tanesi Vauk Tüneli, bir tanesi Geminbeli Tüneli. Dallıkavak Tüneli'ni geçtiğimiz günlerde hizmete açmış olduk" dedi.

Kaynak: İHA
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