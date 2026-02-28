Uraloğlu'ndan Sivil Uçuşlar Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uraloğlu'ndan Sivil Uçuşlar Açıklaması

28.02.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, İran'daki Türk uçaklarını takip ettiklerini ve geri getirme planı yaptıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Biz de sivil uçuşlar noktasında sektörü yakın takibe aldık ve yönetiyoruz. Şu anda Türk Hava Yollarının ve Pegasus'un İran'da yerde birer uçağı var. Bu saldırı sürecinin sonucuna göre onları ülkeye getirmeyle ilgili bir çalışmamız olacak." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da bugün yine istemedikleri gelişmelerin söz konusu olduğunu belirterek, "İsrail'in İran'a saldırması sonucunda öncelikle İran, İsrail ve Irak'ın hava sahalarını kapattıklarını takip ediyoruz. Yine aynı şekilde Katar, Bahreyn ve Kuveyt'in de hava sahalarını kapatmaya yönelik NOTAM'lar yayınladıklarını biliyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, sivil uçuşlar noktasında sektörü yakın takibe aldıklarını ve yönettiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda Türk Hava Yollarının ve Pegasus'un İran'da yerde birer uçağı var. Bu saldırı sürecinin sonucuna göre onları ülkeye getirmeyle ilgili bir çalışmamız olacak. Yine 12 gün çatışmasında da benzer süreçleri yürütmüştük. Tabii bizim esas amacımız bölgemizdeki bu tür saldırıların olmaması, olanın da bir an önce bitmesi noktasında elbette Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çok yakın takiplerinin olduğunu özellikle söylemek isterim. Biz bölgede devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik, gelişmelere göre de bunları takip edeceğiz. Bir an önce bu savaş ya da saldırı durumunun bir an önce bitmesi hepimizin gayretidir."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Orta Doğu, Politika, Trabzon, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Uraloğlu'ndan Sivil Uçuşlar Açıklaması - Son Dakika

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Almanya’da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85’e yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
16:57
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 18:46:39. #7.12#
SON DAKİKA: Uraloğlu'ndan Sivil Uçuşlar Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.