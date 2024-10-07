Ürdün, Lübnan'a 13 Ton Yardım Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ürdün, Lübnan'a 13 Ton Yardım Gönderdi

Ürdün, Lübnan\'a 13 Ton Yardım Gönderdi

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'a 13 ton yardım ulaştırdı.

07.10.2024 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, gıda malzemesi ile ilaç ve tıbbi ekipmanları içeren 13 tonluk yardımla birlikte İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'a gelerek Başbakan Necib Mikati ile görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'a ulaştı. Safadi "Dayanışma ziyareti" çerçevesinde, gıda malzemesi ile ilaç ve tıbbi ekipmanları içeren 13 ton yardım malzemesini taşıyan uçakla başkent Beyrut'a indi. Safadi, temaslarına Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşerek başladı. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Safadi, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürüttüğü savaşa tepki göstererek, bunun Orta Doğu'yu "geniş çaplı bir bölgesel savaşın uçurumuna" ittiğini söyledi. Safadi, "Bölgeyi tehdit eden bir felaket ve tehlikeli bir tırmanışla karşı karşıyayız. İsrail bu saldırganlığın, bölgedeki tırmanışın ve bölgenin karşı karşıya kalacağı her türlü yeni tırmanışın sorumluluğunu taşımaktadır" dedi.

Lübnan hükümetinin yeni bir cumhurbaşkanı seçme girişimini desteklediklerini belirten Safadi, "İsrail'in 2006'da Hizbullah'la yaptığı son savaşı sona erdiren ve güney Lübnan'ı sadece Lübnan ordusu ve BM barış güçlerinin kontrolü altında tutacak olan BM Güvenlik Konseyi kararını uygulama taahhüdünü destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kimse için bir savaş alanı olmayacağız"

ABD ve Fransa'nın Lübnan'da 3 haftalık ateşkes girişimini desteklediklerini aktaran Safadi, İsrail'in ve İran'ın Ürdün'ün hava sahasını çatışmalarında kullanmasını reddettiğini vurguladı. Safadi, "Kimse için bir savaş alanı olmayacağız. Bu mesajı İran'a ve İsrail'e de açıkça ilettik" ifadelerini kullandı.

Safadi, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile bir araya geldi

Safadi, Beyrut temasları çerçevesinde Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya geldi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, Lübnan'a, güvenliğine ve istikrarına mutlak desteğin teyit edildiği, Lübnan'ın egemenliğini hedef alan İsrail saldırganlığının kınandığı, saldırıları durdurmak için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının ele alındığı aktarıldı. Toplantıda ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının sonuçlarıyla yüzleşmek için Ürdün Krallığının gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.

Safadi, Lübnan Genelkurmay Başkanı Aoun ile görüştü

Safadi ayrıca Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Khalil Aoun ile görüşerek, Lübnan'ın insani ihtiyaçlarını ve Lübnan'a acil ve yeterli insani yardım ulaştırılması ihtiyacını değerlendirdi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Lübnan, beyrut, Dünya, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Politika Ürdün, Lübnan'a 13 Ton Yardım Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
14:52 Ünlü market zinciri banka kuruyor Ünlü market zinciri banka kuruyor
13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
02:10 Emniyet, Esenyurt’ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti Emniyet, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 16:42:47. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün, Lübnan'a 13 Ton Yardım Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.