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Ürdün, Mısır ve Filistin liderleri Gazze Şeridi'ni ele alacaklar - Son Dakika
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Ürdün, Mısır ve Filistin liderleri Gazze Şeridi'ni ele alacaklar

Ürdün'ün Akabe kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ni ele alacakları üçlü zirve düzenleyecek. Zirvede, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların durdurulması, Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamanın yolları ve çatışma sonrası Gazze Şeridi'nin geleceği ele alınacak.

Ürdün, Mısır ve Filistin liderleri Gazze Şeridi\'ni ele alacaklar
09.01.2024 - 22:19,
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Ürdün'ün Akabe kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ni ele alacakları üçlü zirve düzenleyecek.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 95'inci günde devam ederken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Akabe kentinde Gazze Şeridi'ni ele alacakları üçlü zirve düzenleyecek. Zirvede, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların durdurulması, Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamanın yolları ve çatışma sonrası Gazze Şeridi'nin geleceği ele alınacak.

Abbas'ın, zirve öncesi Filistin'in Ramallah kentinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi bekleniyor. - AMMAN

Kaynak: İHA
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