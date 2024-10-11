Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri - Son Dakika
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Politika

Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri

Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş\'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri

Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, göreve başlamasının ardından makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etti. Ziyaretçileri arasında Uşak Türk Kızılay Şube Başkanı, Uşak Derneği Başkanı, Mimarlar Odası İl Temsilcisi, Uşakspor Voleybol Kulübü kurucusu ve çeşitli sendikaların başkanları yer aldı.

11.10.2024 16:00
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Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 18 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Etimesgut Kaymakamlığından Uşak Valiliğine atanan ve 27 Eylül tarihinde görevine başlayan Dr. Naci Aktaş'ı makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etti. Ziyaretler kapsamında Uşak Türk Kızılay Şube Başkanı Yaşar Kasım ve Yönetim Kurulu üyeleri, Uşak Derneği Başkanı Hasan Fatih Göç ve Yönetim Kurulu üyeleri, Mimarlar Odası İl Temsilcisi Bilge Ergenay ve Yönetim Kurulu üyeleri, Uşakspor Voleybol Kulübü kurucusu Mehmet Yazgan, Türkiye Yol-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Okçu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Petrol Ürünleri İşveren Sendikası Uşak İl Başkanı Ali Can Dağlıgil ve Yönetim Kurulu üyeleri, Hak-İş Sendikası Uşak İl Başkanı Adil Özdemir ve Öz-Sağlık İş Sendikası Uşak Şube Başkanı Gülizar Topaloğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri ziyarette bulundu. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri - Son Dakika

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