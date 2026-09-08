Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçiminin ilk turu tamamlandı - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçiminin ilk turu tamamlandı

Üsküdar Belediye Meclisi\'nde başkanvekili seçiminin ilk turu tamamlandı
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Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminin ilk turunda 42 oy kullanıldı; Cumhur İttifakı adayı 21, CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı 19 oy aldı. Hiçbir adayın gerekli çoğunluğu sağlayamadığı seçimde 2 oy geçersiz sayılırken, süreç ikinci tur oylamayla devam edecek.

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminin ilk tur oylaması tamamlandı. Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde 42 oy kullanıldı.

İlk tur sayım sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı 21, CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı ise 19 oy aldı. Oylamada 2 oy geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların birinin Cumhur İttifakı, diğerinin ise CHP/Yeni Parti grubuna ait olduğu belirtildi.

Başkanvekili seçiminin ilk turunda hiçbir aday gerekli çoğunluğu sağlayamazken, seçim süreci bir sonraki tur oylamayla devam edecek. Mecliste oy sayım işlemlerinin ardından ikinci tur için hazırlıklara geçildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçiminin ilk turu tamamlandı - Son Dakika

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