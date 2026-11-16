Üstel, CTP'nin Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımlamadığını ileri sürerek 'utandım' dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, ana muhalefetin Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı yayımlamadığını ifade ederek, "Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacak bir mesajları olmadı. Ne Lefkoşa Belediye Başkanı'nın ne Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin. Bakın gazetelere, bakın ajanslara. Ve bunu Türkiye'den gelen heyetler bana söyledi. Ben utandım, yerin dibine girdim" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel katıldığı bir programda, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları, ana muhalefetin tutumu ve 6 Aralık'ta yapılacak seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'nın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlamadığını ileri süren Üstel, devletin yönetimine talip olan siyasi kadroların KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutlamamasına tepki gösterdi. Türkiye'den çok sayıda siyasi temsilci ve heyetin 15 Kasım kutlamalarına katıldığını hatırlatan Ünal Üstel, bu heyetlerle gerçekleştirdiği görüşmelerde muhalefetin tutumunun gündeme geldiğini aktararak, "Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacak bir mesajları olmadı. Ne Lefkoşa Belediye Başkanı'nın ne Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin. Bakın gazetelere, bakın ajanslara. Ve bunu Türkiye'den gelen heyetler bana söyledi. Ben utandım, yerin dibine girdim" dedi.

"Bu devletin ikinci büyük partisisin ama bayramını kutlamıyorsun"

CTP'nin ülke yönetimine talip olduğunu ancak KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutlamadığını savunan Üstel, "Çok ayıp, çok ayıp. Ayıplıyorum ben bunu. Çünkü Kıbrıs Türkü bunu hak etmedi. Seven sever, sevmeyen sevmez, ayrı konu. Ama sen bugün bu devletin milletvekilisin, bu devletin bir bireyisin ve bu devletin ikinci büyük partisisin" ifadelerini kullandı.

Ana muhalefetin sürekli iktidar hedefinden söz ettiğini, ancak Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlamadığını söyleyen Üstel, bu tutumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Devlete inanmayan insanların projesi mi olacak"

CTP'nin Kıbrıs sorununda federasyon temelindeki çözüm politikasını da eleştiren Üstel, hükümetin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm politikasından vazgeçmeyeceğini vurguladı. KKTC Başbakanı, "Devlete inanmayan insanların projesi mi olacak? Devlete inanmayan insanlar halkı için bir proje mi ortaya koyacak veya bir yol haritası mı koyacak" diyerek, ana muhalefetin KKTC'nin geleceğine ilişkin somut projeler ortaya koyamadığını savundu. CTP'nin geçmiş hükümet dönemlerini de eleştiren Üstel, siyasi istikrarsızlık, maaş ödemeleri ve Türkiye ile mali iş birliği protokolleri konusunda sorunlar yaşandığını ileri sürdü. Muhalefetin seçim kampanyasında kullandığı "Yüzde 100" sloganına da tepki gösteren Ünal Üstel, CTP'nin iktidara gelmesi halinde ülkede kaos yaşanacağını iddia etti.

"Bu siyasi partileri ben buradan kınıyorum"

Muhalefetin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin tutumunu eleştirmeyi sürdüren Üstel, kutlama mesajı yayımlanıp yayımlanmadığının kamuoyu tarafından incelenmesini istedi. Ünal Üstel, "Ben bunun kararını halkıma bırakıyorum. Halkım bu konuda baksın. Bu partinin, bu devletin kutlama mesajı var mı, göreyim. Bu siyasi partileri ben buradan kınıyorum" dedi.

Türkiye'den gelen konukların karşısında muhalefetin tutumu nedeniyle zor durumda kaldığını savunan Üstel, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünün siyasi görüş ayrılıklarının ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Ben yine halkıma güveniyorum"

6 Aralık'ta yapılacak seçimlere de değinen KKTC Başbakanı, muhalefetin siyasi yaklaşımına ilişkin son kararı halkın vereceğini belirtti. Ünal Üstel, "Bunun kararını siz vereceksiniz. 6 Aralık'ta sandığa siz gideceksiniz. Ben yine de halkıma güveniyorum" diye konuştu. Üstel, KKTC'nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi sonucunda kurulduğunu vurgulayarak, devletin egemenliğinin, bağımsızlığının ve Türkiye ile iş birliğinin korunması konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.