KKTC'den Fidan'ın Kıbrıs açıklamalarına tam destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC'den Fidan'ın Kıbrıs açıklamalarına tam destek

KKTC\'den Fidan\'ın Kıbrıs açıklamalarına tam destek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Fidan'ın iki devletli çözüm ve Kıbrıs Türk halkının eşitliğine yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladı; geçmişte sonuç vermemiş formüller yerine yeni anlayış şart dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarının, Türkiye'nin iki devletli çözüm konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Üstel, "Bugün yapılması gereken, geçmişte sonuç vermemiş formülleri yeniden gündeme taşımak değil, Kıbrıs'ın mevcut gerçeklerini dikkate alan yeni bir anlayış ortaya koymaktır" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarını büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının haklarını, geleceğini ve siyasi iradesini doğrudan ilgilendiren mesajları dolayısıyla Fidan'a teşekkür etti.

Fidan'ın ortaya koyduğu yaklaşımın Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunu bir kez daha açık biçimde gösterdiğini ifade eden Üstel, Fidan'ın, "Bizim için esas çözüm, iki devletli çözümün hayata geçmesidir. İdeal çözüm bu. Bizim durduğumuz yer bu" sözlerinin Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfanın açılması gerektiğine yönelik güçlü bir mesaj olduğunu kaydetti.

"Kıbrıs Türk halkının varlığını yok sayan anlayış çözüm üretemez"

Bakan Fidan'ın Kıbrıs Türk halkının egemen, eşit ve bağımsız duruşuna ilişkin ifadelerini son derece değerli bulduğunu vurgulayan Üstel, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik tutumunun da açık olduğunu belirtti. Fidan'ın, "Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz" ve "Sen Kıbrıs Türkünün hakkını tanımazsan ben de senin devlet varlığını tanımam. Sen 1960'ta kurulan devlet değilsin" sözlerine işaret eden Üstel, bu açıklamaların Kıbrıs Türk halkının yıllardır karşı karşıya kaldığı siyasi eşitsizliğin uluslararası alanda açıkça dile getirilmesi bakımından önem taşıdığını söyledi. Üstel, "Kıbrıs Türk halkının hakkını, iradesini ve varlığını yok sayan bir anlayışın kalıcı bir çözüm üretmesi mümkün değildir. Bugün yapılması gereken, geçmişte sonuç vermemiş formülleri yeniden gündeme taşımak değil, Kıbrıs'ın mevcut gerçeklerini dikkate alan yeni bir anlayış ortaya koymaktır" ifadelerini kullandı.

"Devletimizi yüceltmek ve hak ettiği yere taşımak önceliğimizdir"

KKTC hükümetinin sorumluluğunun yalnızca Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmakla sınırlı olmadığını belirten Üstel, devletin güçlendirilmesi, ülkenin kalkındırılması ve halkın refahının artırılmasının da öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti. Üstel, "Devletimizi yüceltmek, ülkemizi kalkındırmak, halkımızın refahını artırmak ve KKTC'nin dünyada hak ettiği saygın yeri almasını sağlamak bizim en önemli önceliklerimizdendir" dedi.

Ülkenin ekonomik gücünü artırmak, altyapısını geliştirmek, üretim ve yatırımları desteklemek amacıyla çalıştıklarını ifade eden Üstel, Türkiye ile yürütülen güçlü iş birliğinin de bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Türkiye'nin kararlı duruşu bizim için son derece değerli"

Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda savunmasının kendileri açısından önemli bir güven ve güç kaynağı olduğunu belirten Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ortaya koyduğu siyasi irade ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın uluslararası alanda verdiği mesajların Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından son derece değerli olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan'ın Ada'daki barış ve istikrarın Türk askerinin varlığı sayesinde korunduğuna ilişkin değerlendirmesine de değinen Üstel, bunun Kıbrıs'ın güvenlik gerçeklerinin ortaya konması açısından önemli olduğunu kaydetti. Üstel, "Sayın Hakan Fidan'a, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına ve devletimizin geleceğine yönelik ortaya koyduğu kararlı tutumdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Hakan Fidan, Ünal Üstel, Politika, Türkiye, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC'den Fidan'ın Kıbrıs açıklamalarına tam destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro
Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
18:01
Mersin’de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 04:59:46. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC'den Fidan'ın Kıbrıs açıklamalarına tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.