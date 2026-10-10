Üstel, İsrail saldırı senaryolarına dikkat çekip KKTC'ye sahip çıkma çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üstel, İsrail saldırı senaryolarına dikkat çekip KKTC'ye sahip çıkma çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Başbakanı Üstel, İsrail'in KKTC'deki Türk askeri hedeflerine saldırı, Yunanistan'ın da destek verme senaryolarının tehlikeli noktaya geldiğini belirtti. Üstel, devletin Rumlarla birleşmeyi savunanlara teslim edilmemesi ve Türkiye ile birlikte hareket edilmesi çağrısı yaptı.

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, İsrail'in KKTC'deki Türk askeri hedeflerine saldırabileceği ve Yunanistan'ın da buna destek verebileceği yönündeki saldırı snaryolarının tehlikeli bir noktaya geldiğini belirterek, "Devletimizi, güvenliğimizi ve geleceğimizi Rumla birleşmeyi varlık sebebi olarak açıklayanlara teslim etmemeliyiz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Doğu Akdeniz'deki askeri gelişmeler ile İsrail ve Yunanistan'ın KKTC'ye yönelik muhtemel saldırı senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs konusunda kritik ve tehlikeli bir dönemden geçildiğini belirten Üstel, Kıbrıs Türk halkına birlik ve beraberlik içerisinde KKTC'ye ve Anavatan Türkiye'ye sahip çıkma çağrısı yaptı.

"Saldırı senaryoları tehlikeli bir noktaya geldi"

Yunanistan'da emekli bir komutanın televizyon programında İsrail'in KKTC'deki Türk askeri hedeflerine saldırabileceğini ileri sürdüğünü belirten Üstel, söz konusu kişinin Kıbrıs'ın NATO dışında bulunması nedeniyle böyle bir saldırının NATO üyesine yönelik saldırı sayılmayacağını iddia ettiğini aktardı. Rum-Yunan medyasında da İsrail'in KKTC'ye yönelik muhtemel saldırılarına Yunan ordusunun destek verebileceği yönünde analizler yayımlandığını ifade eden Üstel, "Bu açıklamalar resmi bir saldırı kararının kanıtı değildir. Ancak Türk askerine saldırılmasını ve Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkarılmasını tartışmaya açan zihniyetin ne kadar tehlikeli bir noktaya geldiğini göstermektedir" dedi.

"Rum-Yunan ikilisinin silahlandırılması bölgedeki gerilimi artırıyor"

ABD, Fransa ve İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ile geliştirdiği askeri ilişkileri de değerlendiren Üstel, söz konusu iş birliklerinin Doğu Akdeniz'deki etkilerinin sorgulanması gerektiğini söyledi. Rum-Yunan tarafına sağlanan askeri ve siyasi desteğin uzlaşmaz politikaları cesaretlendirdiğini savunan Üstel, Türkiye'nin adadaki varlığını hedef alan senaryolar karşısında sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Bir Rum Avrupa Parlamentosu üyesinin "Mavi Vatan bizimdir" şeklindeki sözlerine de tepki gösteren Üstel, bu yaklaşımın Türkiye'nin denizlerdeki hak ve çıkarlarını hedef aldığını ifade etti.

"Devletimizi ve geleceğimizi Rumla birleşmeyi savunanlara teslim etmemeliyiz"

KKTC'nin egemenliğinin ve Türkiye'nin adadaki varlığının tartışmaya açılamayacağını belirten Üstel, iç siyasi rekabetin devletin güvenliği ve geleceğinin önüne geçmemesi gerektiğini söyledi. Üstel, "Bu kapsamda devletimizi, güvenliğimizi ve geleceğimizi Rumla birleşmeyi varlık sebebi olarak açıklayanlara teslim etmemeliyiz" dedi. Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve egemenlik mücadelesinin devam ettiğini kaydeden Üstel, devletin varlığını geçici gören ve Türkiye'nin adadaki varlığını sona erdirmeyi hedefleyen yaklaşımlar karşısında dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

"Türkiye ile birlikte hareket etmeliyiz"

Türkiye ile ilişkilerin KKTC'nin güvenliği açısından taşıdığı öneme işaret eden Üstel, siyasi tartışmaların ve seçim vaatlerinin uzun yıllar boyunca elde edilen kazanımları tehlikeye atmaması gerektiğini belirtti. Ulusal Birlik Partisi'nin temel hedefinin Kıbrıs Türk halkının özgür, egemen, demokratik ve kalkınmış bir devlet çatısı altında yaşamasını sağlamak olduğunu ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Üstel, "Bu dönemde doğru karar vermek, yalnızca bugünü değil, çocuklarımızın ve torunlarımızın hangi şartlarda yaşayacağını da belirleyecektir. Bunca mücadeleyi, fedakarlığı ve kazanımı belirsiz, popülist seçim vaatleri uğruna tehlikeye atmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Dış PolitikaYunanistanOrta DoğuPolitikaTürkiyeKıbrısİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın golünden sonra çıldırdı Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı
7.7 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri 7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
Kerem Demirbay’dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
11:41
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti Herkes onu konuşuyor
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:24
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
11:06
İstanbul’un en işlek yollarından biri kapanıyor Tam 12 gün sürecek
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
10:44
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 11:58:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Üstel, İsrail saldırı senaryolarına dikkat çekip KKTC'ye sahip çıkma çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei