UTTS Uygulaması Ertelensin - Son Dakika
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Politika

UTTS Uygulaması Ertelensin

UTTS Uygulaması Ertelensin

CHP'li Güzelmansur, UTTS'nin yılbaşında devreye alınmasının mümkün olmadığını belirtti.

04.12.2024 15:19
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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) yıl başında uygulamaya geçirileceğini hatırlatarak, "26 gün içinde hem taşıtlara hem de istasyonlara montaj yapılıp, çıkacak teknik aksaklıkların giderilip, sistemin devreye alınması mümkün değildir. Bu bakımdan uygulamanın yürürlüğü çok daha ileri tarihlere ertelenmelidir." dedi.

Güzelmansur, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla kurulan UTTS'nin yıl başında yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Sistemin, yaklaşık 13 bin akaryakıt istasyonundaki en az bir pompa ile kiralama yoluyla edinilen veya işletmeler tarafından kullanılan 14 milyon civarındaki aracı kapsadığını aktaran Güzelmansur, şöyle konuştu:

"Açıklanan maliyetlerle 4 pompası olan bir istasyonun sadece ekipman bedeli 750 bin lira. Buna montaj hizmetlerinin de dahil edilmesiyle birlikte maliyet 850 bin liraya yükselecek. İstasyonlardan ayrıca 50 bin lira yıllık hizmet bedeli alınacak. 12 bin 667 istasyona sistemin toplam maliyeti 10 milyar 800 milyon lira civarında olacak. UTTS'nin taşıtlar için belirlenen 2024 yılı fiyatı da 2 bin 172 liradır. Taşıtlar tarafında maliyet toplamda yaklaşık 30,4 milyar liradır."

Mevcuttaki yeni nesil yazar kasa ve otomasyon sistemi ile UTTS entegrasyonunun sağlanması gerektiğini dile getiren Güzelmansur, yıl başına kadar hem istasyonlar hem taşıtların UTTS montajını yaptıramayacaklarını savundu.

Güzelmansur, "Sistemin yürürlüğe konulması için belirlenen süre hem yeterli sayıda yetkilendirilmiş firma bulunmaması hem de bu firmaların saha ekiplerinin sayıca yetersiz olması nedeniyle oldukça kısadır. 26 gün içinde hem taşıtlara hem de istasyonlara montaj yapılıp, çıkacak teknik aksaklıkların giderilip, sistemin devreye alınması mümkün değildir. Bu bakımdan uygulamanın yürürlüğü çok daha ileri tarihlere ertelenmelidir." dedi.

Kaynak: AA

Mehmet Güzelmansur, Milletvekili, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Hatay, Son Dakika

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