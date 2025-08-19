Uygur: Terörsüz Türkiye Hedefinde Kararlıyız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' menzilimize inşallah eninde sonunda ulaşacağız." dedi.

Uygur, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin Yozgat Bilal Şahin Kongre Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı.

Burada konuşan Uygur, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Bozoklar ve yiğitler diyarı Yozgat'ta bulunduklarını söyledi.

Uygur, 24 yıllık bir siyasi parti olduklarını ve bunun 23 yılını milletin güçlü desteğiyle millete hizmet ederek iktidarda geçirdiklerini belirtti.

Hizmet yolculuğunda en büyük mücadeleyi ekonomik buhranlarla, vesayet odaklarına ve terörle mücadeleye karşı verdiklerini anlatan Uygur, "3 Kasım 2002 tarihinde girmiş olduğumuz o ilk seçimlerden itibaren milletimizin güçlü desteğiyle en büyük mücadelemizi vesayete karşı verdik. Her 10 yılda bir eline sopasını alıp millet iradesini gasp eden vesayet odaklarından, 17-25 Aralık süreçlerinden, 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar milletin iradesine sahip çıktığı, egemenliğini ve kendi iradesini güçlü bir şekilde savunduğu, demokrasinin güçlendiği o günlere elhamdülillah Cumhurbaşkanımız öncülüğünde, bu milletin her bir ferdinin desteği ve dirayetiyle geldik." diye konuştu.

"Hiçbir ayrımcılığa uğramayan bir Türkiye'yi elhamdülillah yaşıyoruz"

Uygur, 23 yıla Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma adımlarını, hamlelerini ve reformlarını sığdırdıklarını kaydetti.

Savunma sanayisindeki yerli ve milli teknoloji hamlelerine dikkati çeken Uygur, şöyle konuştu:

"Yüzde 17'lerde olan yerli savunma sanayimizi bugün artık yüzde 80'lerin üzerine çıkararak, yerli ve milli savunma sanayimizle elhamdülillah taçlandırıyoruz. Yerli savunma sanayiyle güçlendirdiğimiz terörle mücadelemizle bugün Türkiye, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimizle terörden arındırılmış bir Türkiye'yi hep birlikte konuşabilir hale geldi. Okul kapılarından başörtülü olduğu için döndürülen öğrenci kardeşlerimizden şahsım da dahil olmak üzere bugün artık kamunun her bir kurumunda, kademesinde, hakimlik-savcılık başta olmak üzere TBMM'de gerçekten inandığı gibi yaşayan, inandığı gibi giyinen ve hiçbir ayrımcılığa uğramayan bir Türkiye'yi elhamdülillah yaşıyoruz. Artık gençlerin hayallerini yerli ve milli teknoloji hamleleriyle hayata geçirdiği, yerli ve milli teknoloji hamlelerimizi güçlendirdiğimiz bir Türkiye var. Artık güçlü devlet, güçlü toplum anlayışımızın temelinde olan güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü devlet anlayışımızı pekiştirdiğimiz ve bu seneyi 'Aile Yılı' ilan ettiğimiz bir Türkiye var."

Uygur, bir zamanlar terörle anılan Gabar'da artık petrol üretildiğine değinerek, bir zamanlar terörle anılan Hakkari'nin dağlarının artık turizmiyle anıldığına dikkati çekti.

"Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda milletin her bir ferdine hizmete, gönül köprülerini güçlü tutmaya devam edeceklerini dile getiren Uygur, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' menzilimize inşallah eninde sonunda ulaşacağız. İşte o zaman önümüzde doldurulmayı bekleyen yepyeni bir geleceğin beyaz sayfası açılacak ve bu sayfayı hep birlikte, bütün milletimizle yazacağımız zaferlerle ve kardeşlik şarkılarıyla inşallah süsleyeceğiz. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'muzla da terör örgütü PKK'nin bütün uzantılarının silah bırakması ve bu sürecin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı inşallah devam ettireceğiz. Kardeşliğimizi her daim ön planda tuttuk. AK Parti iktidarları boyunca geçtiğimiz her kritik dönemeçte, bu millet bayrağını, vatanını, toprağını her şeyin önünde tuttu, demokrasisine, kendi geleceğine sahip çıktı elhamdülillah."

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları

Filistin'de bütün dünyanın gözünün önünde büyük bir soykırım cereyan ettiğine dikkati çeken Uygur, "Cumhurbaşkanımız her platformda, Filistin ve Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde zulme uğrayan bir kardeşimiz varsa, bu zulmün durdurulması noktasında en güçlü uluslararası platformlarda en gür sesiyle dile getiriyor. 'Dünya beşten büyüktür', 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek ve en başından beri Filistin'de iki devletli çözümü güçlü bir şekilde haykırarak, Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum kardeşimiz varsa, o zulme karşı Cumhurbaşkanımız liderliğinde güçlü ve dik bir şekilde durduk. İnşallah, eminiz ki Filistin ve Gazze muhakkak feraha ve felaha ulaşacaktır. 'Nehirden denize özgür Filistin' diyoruz. Buna olan inancımız, tamdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, konuşmasının ardından bir süre önce Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Belde Belediye Başkanı Abdullah Büyükkaradoğan ve 4 belediye meclis üyesine rozetlerini taktı.