Politika

Yahyalı mitinginde vatandaşlara seslenen AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; "Yahyalı, Cumhur İttifakını mahcup etmez" dedi.

Yahyalı'da gerçekleşen mitinge AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, MHP Kayseri Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aytaç Gezici, önceki dönem belediye başkanları Yakup Tezcan, Mehmet Araz ve Kemal Şahin, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

İl Başkanı Fatih Üzüm, mitingde ilçe sakinlerine hitap ederek, "Biz Yahyalı'yı çok seviyoruz, ne zaman gelsek huzur buluyoruz bu da sizlerin sayesinde. Şelalesiyle, elmasıyla, Aladağlarıyla ve manevi iklimiyle Yahyalı bizim için çok kıymetli. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, iki gün sonra seçim var. Allah mahcup etmesin. Çalıştık, hep birlikte çalıştık. Allah bu birlikteliğimizi bozmasın" dedi.

Yahyalı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Dr. Devlet Bahçeli'yi ve Cumhur İttifakı'nı mahcup etmeyeceğini ifade eden Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın evladı gibi her ilçeye sahip çıktığını, ilçeleri ayrım yapmaksızın kucakladığını, oralara hizmet götürdüğünü de söyledi. - KAYSERİ