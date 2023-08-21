Uzun süredir ortalarda yoktu! Berat Albayrak, basketbol maçında görüntülendi - Son Dakika

Uzun süredir ortalarda yoktu! Berat Albayrak, basketbol maçında görüntülendi

Uzun süredir ortalarda yoktu! Berat Albayrak, basketbol maçında görüntülendi
Son Güncelleme: 21.08.2023 10:21

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra ortalarda görünmeyen Berat Albayrak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Türkiye-Hırvatistan basketbol maçını ailesiyle birlikte izlerken görüntülendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra uzun süredir kamuoyu önünde görünmeyen Berat Albayrak, dün akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda eşi Esra Erdoğan Albayrak ve oğullarıyla birlikte Türkiye- Hırvatistan basketbol maçını izledi.

TÜRKİYE TURNUVADAN ELENDİ

Berat Abayrak'ın tribünde olduğu maçta A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Hırvatistan'a 84-71 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye, gelecek yıl düzenlenecek FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde oynama hakkını kaybetti. Hırvatistan ise elemelerde mücadele etme hakkı kazandı.

Uzun süredir ortalarda yoktu! Berat Albayrak, basketbol maçında görüntülendi

BABASI "YENİ BİR NESİL YETİŞTİRİYOR" DEMİŞTİ

Sadık Albayrak, geçen hafta oğlu Berat Albayrak'la ilgili yaptığı açıklamada " İstanbul'da. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'yla uğraşıyor. Yeni bir nesil yetiştiriyor... Geleceğin Türkiye'sinin insan kaynağını... Yöneticilerini. Berat yolunu çizdi. Okuyor, araştırıyor, çocuklarıyla ilgileniyor. Kaderin çizdiği yolda yürümek boynumuzun borcu" ifadelerine yer vermişti.

Berat Albayrak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Uzun süredir ortalarda yoktu! Berat Albayrak, basketbol maçında görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzun süredir ortalarda yoktu! Berat Albayrak, basketbol maçında görüntülendi - Son Dakika
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