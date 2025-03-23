Vahap Seçer'den Ekrem İmamoğlu'na Destek Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Vahap Seçer'den Ekrem İmamoğlu'na Destek Açıklaması

Vahap Seçer\'den Ekrem İmamoğlu\'na Destek Açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi ile birlikte CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçiminde oy kullandı. Seçer, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararına ilişkin endişelerini dile getirdi ve bu durumun demokrasiye zarar verdiğini belirtti.

23.03.2025 18:23  Güncelleme: 18:32
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ön seçiminde oy kullandı.

CHP tarafından 'Cumhurbaşkanı adayımızı gel seç, tarihe geç' sloganıyla gerçekleştirilen ön seçimde partililer Mersin'de de sandık başına gitti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer da oylarını Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 1 No'lu sandıkta kullandı. Başkan Seçer, oy kullandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararına yönelik konuştu. Seçer, Türkiye demokrasisi adına üzüntüsünü ifade ederek, "Şu anda Ekrem Başkan, Resul Emrah Şahan Başkan ve Murat Çalık Başkan farklı dosyalardan tutuklandı. Sürdürülen 'kent uzlaşısı' dosyası kapsamında Ekrem Başkan tutuksuz yargılanacak ancak diğer dosyadan dolayı da maalesef tutuklandı. Hem demokrasi hem de hukuk devleti anlayışı açısından endişe verici" dedi.

Alınan karardan son derece üzüntü duyduklarını ifade eden Seçer, "16 milyon insanın iradesine bir kastetme görüyoruz. Gelişmeler ne olacak bizler de takip edeceğiz. Bizim daha önceden cumhurbaşkanlığı adayını ya da örgütün temayülünü belirleme adına yaptığımız bu eğilim yoklaması, tutuklama kararı ve her şeyin üst üste gelmesi sonucunda bunun daha da ötesine geçti. Şimdi dayanışma sandıklarıyla halkın eğilimini de ölçmüş oluyoruz. Ön seçime üyeler ve özellikle yurttaşlar büyük ilgi gösterdi" diye konuştu.

En büyük gücün milletin gücü olduğunun altını çizen Seçer, milletin gücünü yanlarına aldıklarını ve millet için çalıştıklarını vurguladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Vahap Seçer'den Ekrem İmamoğlu'na Destek Açıklaması - Son Dakika

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