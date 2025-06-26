Vali Arslan'dan Kızılay'a Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Vali Arslan'dan Kızılay'a Destek Çağrısı

Vali Arslan\'dan Kızılay\'a Destek Çağrısı
26.06.2025 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Valisi Arslan, Kızılay'ın önemine dikkati çekerek destek olunması çağrısında bulundu.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yeni binasına taşınan Türk Kızılayı Bartın Şubesini ziyaretinde tüm insanlara çağrıda bulunarak, Kızılay'ın faaliyetlerine destek verilmesini istedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Millet Bahçesi içerisindeki yeni binasına taşınan Türk Kızılayı Bartın Şubesi'ni ziyaret etti. Şub Başkanı Nihat Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Vali Arslan, yeni binanın haırlı olmasını diledi. Binayı gezerek, devam eden inşaa çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Arslan'a Kızılay'ın faaliyetleri konusunda da detaylı bilgiler verildi. Vali Arslan, yaptığı açıklamada Kızılay'ın önemine dikkat çekerek, faaliyetlerine gönüllü destek olunması için çağrıda bulundu. Vali Arslan, "Kızılayımız, her türlü acil durumda milletimizin yanında olan bir kuruluş. Geçmişi yüz yıllar öncesine dayanıyor. Tüm vatandaşlarımız, Kızılay'a destek olmalı. Kızılay'ın faaliyetlerinde gönüllülük esasına göre destek olmaya çağırıyoruz. Çünkü Kızılayımız bize, afetlerden kan ihtiyacı gibi durumlara kadar hayat kurtaran durumlarda çok ciddi katkıları ve emekleri oluyor. Bu nedenler tüm vatandaşlarımızı Kızılay konusunda daha duyarlı olmalarını umuyoruz" diye konuştu

Ziyaret için teşekkür eden Kızlay Başkanı Nihat Yalçın ise, üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını ifade ederek, insanların ihtiyaç anlarında yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türk Kızılayı, Politika, Kızılay, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Arslan'dan Kızılay'a Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Dirk Kuyt’ın yeni takımı belli oldu Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oldu
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Noa Long’u Napoli’ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti Noa Long'u Napoli'ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti
DEM’li vekilin Kürtçe belası TBMM’yi karıştırdı DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:57
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
22:32
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
22:29
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
21:40
Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynamıştı Garry Rodrigues’in yeni takımı belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştı! Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu
21:29
Ali Koç Zenit’in başkanı olan yakın dostu Dyukov’dan Wendel’i istedi
Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi
21:21
Bakan Kurum’dan ’kiralık sosyal konut müjdesi
Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi
21:07
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
21:05
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
20:49
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
20:41
Katılan da var katılmayan da Necati Ateş’ten Barış Alper Yılmaz’a bonservis tahmini
Katılan da var katılmayan da! Necati Ateş'ten Barış Alper Yılmaz'a bonservis tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 16:35:18. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Arslan'dan Kızılay'a Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.