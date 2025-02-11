Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan\'a Terör Suçundan Hapis Cezası

Politika

VAN Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan Diyarbakır 'da 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada ' Terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs' suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, 'Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' ve 'Basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılandığı dava, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Zeydan, duruşmaya katılmadı. Avukat Mahsuni Karaman'ın dosyadan çekilmesi üzerine, Mehmet Emin Aktar dosyaya avukat olarak katıldı. Aktar, savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Yargılamayı uzattığı gerekçesiyle bu talep mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Aktar, reddihakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, bu talebin hüküm verilmesini engelleme amacıyla olduğuna karar vererek bu talebi de reddetti.

Mahkeme heyeti, Abdullah Zeydan hakkında 'Terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Kararda, "Abdullah Zeydan hakkında, her ne kadar silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılması iddia ve talebiyle kamu davası açılmış ise de sanığın 04/10/2015 tarihli eyleminin bir bütün olarak silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme olarak kabulü ile suçun işleniş biçimi ve özelliği, sanığın kastı ile suç sebep ve saikleri nazara alınarak eylemine uyan TCK'nın 314/3 ve 220/7 maddesi delaletiyle TCK'nın 314/2 maddesi gereğince takdiren ve teştiden 6 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın eylemlere katkısı ve eylem sayısı nazara alınarak takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak 4 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın suçu, terör suçu sayılması nedeniyle verilen cezadan 1/2 oranında artırım yapılarak 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kalması kalmış olması sebebiyle 1/4 oranında indirim uygulanarak 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, sanığın yargılama sürecindeki davranışları olumlu olduğundan cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 3 yıl 9 ay hapis ile cezalandırılmasına" ifadelerine yer verildi.

Mahkeme heyeti, verilen kararın gerekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle veya en yakın Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmesi suretiyle Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi nezdinde temyiz kanun yoluna başvurulabileceğine, bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirilerek infaza verileceğine karar verdi.